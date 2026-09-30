Costo de la canasta básica se mantiene ‘estable’, pero se podría elevar a fin de año

El costo de la canasta básica de alimentos se mantiene “estable” por el momento, pero podría registrar un aumento hacia finales de año debido a la volatilidad en el precio de los combustibles y al impacto que pueda generar la crisis en el estrecho de Ormuz, advirtió el administrador de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la Acodeco, Ramón Abadi Balid.

El funcionario explicó que la canasta básica alimentaria está compuesta por 59 productos y que, desde inicios de año hasta la fecha, el incremento acumulado ha sido de aproximadamente $1.64.

Abadi atribuyó este comportamiento, entre otros factores, a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto de los costos de transporte. Estas incluyen el transporte público y el traslado de mercancías del sector agropecuario hacia la capital, además del movimiento de maquinaria agrícola.

“Con ello, hemos tenido prácticamente imperceptible el aumento de la canasta básica alimentaria desde el mes de febrero a la fecha, con un balance más o menos de $1.64 de diferencia”, aseguró Abadi en entrevista con La Estrella de Panamá, tras el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (Aproquelpa).

El administrador de la Acodeco calificó el subsidio al transporte como un “éxito total”, aunque advirtió que el comportamiento de los combustibles podría presionar nuevamente el costo de los alimentos.

“Ante el aumento garrafal de los precios del combustible, no se puede evitar que posiblemente vaya a aumentar su costo”, señaló.

La evolución reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) también refleja presiones asociadas a los combustibles.

En agosto, la inflación nacional aumentó 0.2% frente a julio, después de dos meses consecutivos de variaciones negativas: -0.3% en junio y -0.3% en julio.

La división transporte registró un aumento de 1.1%, impulsado principalmente por un alza de 6.4% en combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, debido al incremento en los precios del diésel, la gasolina y los lubricantes.

Según Abadi, este eventual incremento no sería atribuible directamente a los productores, al Gobierno o al país, sino a factores externos vinculados con el comportamiento internacional de los combustibles.

“No es culpa de los productores, no es culpa del Gobierno nacional, no es culpa del país, y nosotros como consumidores tenemos que hacer un acto de constricción y un consumo responsable para poder hacer un mejor balance económico al trabajador al hacer sus compras y de los productos de la canasta básica que van a consumir en nuestro hogar”, afirmó.

¿Cuánto cuesta actualmente la canasta básica?

Abadi indicó que el costo de la canasta básica de alimentos se ubica actualmente en alrededor de $303 mensuales en los supermercados.

“Es un precio que realmente es competitivo y muy bueno y que ha sido imperceptible de las subidas desde que comenzamos el año con el conflicto (en el Medio Oriente)”, expresó.

Al ser consultado sobre si el costo se ha mantenido o ha aumentado, reiteró que la variación ha sido de aproximadamente $1.64 desde febrero.