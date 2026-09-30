Cobre Panamá: así reaccionaron figuras políticas al informe de la Comisión

La entrega al presidente José Raúl Mulino del informe final de la Comisión Interministerial sobre el futuro de Cobre Panamá generó nuevas reacciones entre figuras políticas del país, en momentos en que el Ejecutivo debe analizar las recomendaciones antes de definir el camino que seguirá con el proyecto minero. El documento, elaborado por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, contiene recomendaciones sobre el futuro del complejo ubicado en Donoso. La decisión final corresponde al presidente Mulino.

Reacciones políticas tras entrega del informe sobre Cobre Panamá

Martín Torrijos pide abrir un debate nacional El expresidente Martín Torrijos fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar al informe. El dirigente señaló que la decisión sobre el futuro de la mina no debería quedar únicamente en manos del Ejecutivo. Torrijos sostuvo que el informe debe servir como punto de partida para que la ciudadanía conozca la información y se abra un proceso de análisis, discusión y consulta nacional. “Esta decisión debe estar en manos de todos los panameños, no de unos pocos”, expresó Torrijos, al plantear que el país debe conocer los parámetros antes de determinar si se reanuda o no la explotación minera y bajo qué condiciones. El expresidente también comparó este proceso con el debate que se produjo en torno a la ampliación del Canal de Panamá, al considerar que un asunto de esta magnitud debe ser sometido a una discusión nacional.

Raisa Banfield cuestiona las versiones sobre una reapertura Por su parte, la exvicealcaldesa de Panamá y ambientalista Raisa Banfield cuestionó las actuaciones del presidente José Raúl Mulino frente al futuro del proyecto minero. A través de una publicación en su cuenta de X, Banfield sostuvo que el mandatario habría planteado desde el inicio de su gestión la posibilidad de reabrir la mina con el propósito de posteriormente cerrarla. “Hay un presidente que habló de abrir para ‘cerrar’ la mina desde el inicio de su mandato. Todo lo que ha hecho después es maquillaje para justificar una apertura para explotar ilegalmente y que le queda a otro el cierre”, escribió. En el mismo mensaje, Banfield cuestionó directamente al presidente Mulino y afirmó: “Yo creo que usted odia a los panameños, presidente”.