La ATTT impulsa plataformas locales para equilibrar competencia con Uber e InDrive

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Daniel Brea Kavasila, respondió este miércoles a las consultas del diputado Jhonatan Vega sobre la regularización de plataformas digitales de transporte como Uber e InDrive, en el marco de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Brea reconoció que se trata de un tema “supercontroversial”, pero subrayó que la institución tiene la responsabilidad de fiscalizar el transporte terrestre y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio entre los intereses de los usuarios y los transportistas.
“Nosotros somos el equilibrador. Más allá de un instrumento legal, hemos dado respaldo al transportista actual que cree o que se suma a una plataforma hecha por ellos mismos. En estos momentos tenemos ya lanzamiento de cuatro plataformas: dos en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, y dos en la ciudad de Panamá”, indicó.
La estrategia de la ATTT busca que los transportistas tradicionales se modernicen y puedan competir en igualdad de condiciones con las plataformas extranjeras.
Según Brea, este enfoque responde también a un discurso de soberanía, al priorizar que el transporte sea desarrollado por panameños.
El diputado Vega, por su parte, destacó que aunque Uber e InDrive generan empleo y ofrecen soluciones de movilidad, también existe preocupación por la competencia desleal y la salida de dividendos al extranjero, lo que limita el aporte económico local.
La discusión dejó claro que el tema requiere un debate profundo y responsable, pues involucra tanto a taxistas como a conductores de plataformas digitales, todos en busca de un sustento honesto.
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