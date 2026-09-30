La ATTT impulsa plataformas locales para equilibrar competencia con Uber e InDrive

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Daniel Brea Kavasila, respondió este miércoles a las consultas del diputado Jhonatan Vega sobre la regularización de plataformas digitales de transporte como Uber e InDrive, en el marco de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Brea reconoció que se trata de un tema “supercontroversial”, pero subrayó que la institución tiene la responsabilidad de fiscalizar el transporte terrestre y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio entre los intereses de los usuarios y los transportistas.

“Nosotros somos el equilibrador. Más allá de un instrumento legal, hemos dado respaldo al transportista actual que cree o que se suma a una plataforma hecha por ellos mismos. En estos momentos tenemos ya lanzamiento de cuatro plataformas: dos en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, y dos en la ciudad de Panamá”, indicó.