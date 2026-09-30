First Quantum está dispuesta a negociar con el Gobierno tras recomendaciones de Cobre Panamá

La empresa First Quantum Minerals Ltd., operadora de la mina Cobre Panamá, emitió un comunicado en el que reconoce las recomendaciones presentadas por la Comisión Interministerial al presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte del informe integral de auditoría sobre el proyecto minero. El documento destaca que la primera recomendación del informe plantea autorizar la apertura formal de negociaciones con la compañía para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo. Dicho proceso tendría como objetivo poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes y establecer condiciones para un cierre ordenado, sin costo para la Nación y sin posibilidad de extensión, priorizando los intereses ambientales, sociales y económicos del país.

Entre las recomendaciones resaltadas se incluyen:

La administración transparente de los recursos generados, con beneficios directos para los ciudadanos.

La creación de un mecanismo que destine fondos fijos e irrevocables a un plan ambiental.

La adopción de un marco institucional autónomo, con prácticas de buen gobierno y planificación de largo plazo.

La desvinculación de la gestión técnica de los ciclos políticos de corto plazo.

La terminación definitiva de los arbitrajes internacionales como condición obligatoria para cualquier acuerdo futuro.