First Quantum está dispuesta a negociar con el Gobierno tras recomendaciones de Cobre Panamá

La empresa First Quantum Minerals Ltd., operadora de la mina Cobre Panamá, emitió un comunicado en el que reconoce las recomendaciones presentadas por la Comisión Interministerial al presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte del informe integral de auditoría sobre el proyecto minero.
El documento destaca que la primera recomendación del informe plantea autorizar la apertura formal de negociaciones con la compañía para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo.
Dicho proceso tendría como objetivo poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes y establecer condiciones para un cierre ordenado, sin costo para la Nación y sin posibilidad de extensión, priorizando los intereses ambientales, sociales y económicos del país.
Entre las recomendaciones resaltadas se incluyen:
First Quantum aseguró que participará de manera constructiva y de buena fe, respetando la soberanía de Panamá y sus instituciones democráticas.
La compañía subrayó que su prioridad es la custodia ambiental responsable de Cobre Panamá, con salvaguardas sólidas, supervisión efectiva y monitoreo transparente.
Asimismo, la empresa reiteró que una ruta sostenible para el proyecto debe garantizar estabilidad de largo plazo, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales, inversión en infraestructura y aportes significativos a la economía nacional.
El comunicado recalca señalando que First Quantum espera continuar trabajando con el Gobierno panameño en los pasos formales siguientes, tras el anuncio de las recomendaciones de la Comisión Interministerial.
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