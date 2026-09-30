Mulino recibe delegación de Catar interesada en proyectos energéticos y estratégicos de Panamá

La delegación catarí estuvo encabezada por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi , y contó con la participación del embajador de Catar en Panamá, Ahmed bin Mohamed Al-Dehaimi ; el director general del Fondo de Catar para el Desarrollo, Fahad bin Hamad Al-Sulaiti ; además de Abdullah Hamad Al-Nuaimi y Ahmed Mohammed Al-Sada .

El presidente José Raúl Mulino recibió este miércoles a una delegación del Estado de Catar, misma que manifestó grandemente su disposición de fortalecer los vínculos de amistad, cooperación y negocios con Panamá.

Por parte de Panamá participaron el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el vicecanciller Carlos Hoyos y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

Durante el encuentro, la delegación catarí expresó interés en explorar oportunidades de cooperación en materia energética.

En respuesta, el presidente Mulino presentó los principales proyectos estratégicos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entre ellos el desarrollo de un corredor energético o gasoducto, el reservorio multipropósito de Río Indio y la construcción de nuevas terminales portuarias.

Estos proyectos son de alta importancia y forman parte del plan de inversión y expansión de la ruta interoceánica.