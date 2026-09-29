Moltó entregará este miércoles al presidente el informe final con las recomendaciones sobre la mina Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, confirmó que este miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 a. m., la Comisión Interministerial entregará formalmente al presidente de la República, José Raúl Mulino, el informe final que contiene las recomendaciones sobre la mina Cobre Panamá. La entrega se llevará a cabo durante un acto oficial en el Ministerio de la Presidencia. El titular del MICI, quien lidera esta comisión interministerial, destacó que el documento es el resultado de una labor exhaustiva y articulada entre distintas carteras de Estado. “Ha sido un trabajo importante. Mañana le entregaremos al presidente de la República lo que tanto hemos dicho de trabajo arduo de equipos interministeriales”, señaló Moltó, resaltando la colaboración técnica junto al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Moltó explicó que, tras la recepción oficial del documento, corresponderá al mandatario evaluar el contenido planteado por la comisión. “Con esta entrega, el señor presidente tendrá el espacio y el tiempo para analizar el informe y las recomendaciones, para así dar instrucciones y tomar decisiones al respecto”, puntualizó.

El informe

La auditoría realizada por SGS evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación. De acuerdo con la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales.

El componente A verificó los temas legales, administrativos, fiscales y tributarios. En este componente hubo un cumplimiento de 88.2%.

El componente B fue sobre desempeño ambiental. Encontró cumplimiento general operativo, pero también identificó puntos que requieren atención y acciones correctivas. El cumplimiento fue de 87.6%.

El componente C fue de Aspectos Operacionales y técnicos. Es aquí dónde mejor puntuó la mina, con un cumplimiento de 90.2%.

El componente D evaluó los riesgos y pasivos ambientales. En este apartado se identificó “incidentes y accidentes” ocasionados por las condiciones de operación. El cumplimiento en este componente fue de 81.7 %.