Moltó entregará este miércoles al presidente el informe final con las recomendaciones sobre la mina Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, confirmó que este miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 a. m., la Comisión Interministerial entregará formalmente al presidente de la República, José Raúl Mulino, el informe final que contiene las recomendaciones sobre la mina Cobre Panamá.
La entrega se llevará a cabo durante un acto oficial en el Ministerio de la Presidencia.
El titular del MICI, quien lidera esta comisión interministerial, destacó que el documento es el resultado de una labor exhaustiva y articulada entre distintas carteras de Estado.
“Ha sido un trabajo importante. Mañana le entregaremos al presidente de la República lo que tanto hemos dicho de trabajo arduo de equipos interministeriales”, señaló Moltó, resaltando la colaboración técnica junto al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Moltó explicó que, tras la recepción oficial del documento, corresponderá al mandatario evaluar el contenido planteado por la comisión.
“Con esta entrega, el señor presidente tendrá el espacio y el tiempo para analizar el informe y las recomendaciones, para así dar instrucciones y tomar decisiones al respecto”, puntualizó.
La auditoría realizada por SGS evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.
De acuerdo con la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales.
La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá (filial de la canadiense First Quantum Minerals), es la única explotación de este mineral en el país centroamericano.
El proyecto, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa del mar Caribe, fue clausurado luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su contrato de concesión en noviembre de 2023.
Según el MEF, tras 32 meses de paralización de la mina en Donoso, el país ha dejado de generar más de $6,300 millones, lo que se traduce en una pérdida directa de $5.9 millones cada 24 horas.
Esto provocó una contracción del 65% en la inversión extranjera directa y la pérdida del 75% de las exportaciones de bienes.
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