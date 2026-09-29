Países Bajos habría impedido el regreso de María Corina Machado a Venezuela, según el diario ‘De Volkskrant’

Según publica el diario neerlandés De Volkskrant, Países Bajos estuvo detrás del prolongado bloqueo de María Corina Machado a Venezuela.

La representación de Aruba confesa que, al tratarse de la mayor líder de la oposición venezolana, la decisión entraba en el marco de la política exterior del Reino.

El Gobierno neerlandés no confirma ni niega que estas acusaciones sean ciertas.

El plan A consistía viajar en barco desde Panamá hacia Venezuela, pero la empresa naviera repentinamente canceló la travesía gracias a un ‘daño en el motor’ del barco. El plan B consistía en volar desde Panamá hacia Aruba o Curazao y, desde allí, continuar por mar hasta Venezuela.

Ninguno de los dos destinos autorizó el aterrizaje del vuelo chárter.

Los periodistas David Alandete, de ABC, e Idania Chirinos, de NTN24, que acompañaban a Machado, aseguran que la compañía aérea no recibió las autorizaciones necesarias.

Aruba y Curazao gestionan sus respectivos espacios aéreos, pero la política exterior corresponde al Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Sidney Kock, portavoz de la representación de Aruba en La Haya, explicó que el caso involucraba a una figura política, la principal dirigente de la oposición venezolana, y que, por tanto, se trataba de un ámbito en el que las islas no tenían plena autonomía de decisión.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, evitó confirmar si Países Bajos había intervenido para impedir el viaje.

En una rueda de prensa, afirmó que su Gobierno mantiene contactos con la oposición venezolana y que apoya que Machado pueda regresar a Venezuela, pero señaló también que su seguridad y la garantía de un tránsito libre deben estar aseguradas antes de emprender el viaje.

El episodio se produce después de varios intentos fallidos de Machado por regresar a Venezuela.

Según los periodistas que la acompañaron, la propia dirigente decidió documentar la operación porque anteriormente ya se le había impedido el paso en cuatro ocasiones. La versión sobre las trabas neerlandesas no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno de Países Bajos.

La reconstrucción de De Volkskrant deja, por tanto, una cuestión abierta: si las autorizaciones fueron denegadas por una decisión estrictamente administrativa de las autoridades de las islas o si existió una instrucción política procedente de La Haya.