María Corina Machado intentó regresar tres veces a Venezuela en las últimas horas

La Estrella de Panamá pudo confirmar con fuentes cercanas a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha realizado tres intentos de regresar a Venezuela en las últimas horas.

El regreso de Machado este martes 22 de septiembre se ha visto condicionado por distintos obstáculos, entre ellos restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas, reportaron fuentes ligadas a Machado.

Machado intento regresar a través de un vuelo desde el Aeropuerto de Albrok y vía marítima con destino a Curazao. La vía aérea tenía como destino Aruba, conoció La Estrella de Panamá.

Sin embargo, sigue en la ciudad de Panamá porque no ha podido viajar, pese a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que ella podía volver cuando quisiera.

Más temprano, su hija, Ana Corina Sosa, confirmó en una entrevista con NTN24 que Machado está trabajando para regresar a Venezuela y aseguró que su madre intenta hacerlo “cada segundo”.

“Ahora mismo está tratando de regresar, en este momento, lo está intentando. Es cuestión de cada segundo, cada segundo”, declaró Sosa desde Nueva York.

La hija de Machado explicó que el retorno no es tan sencillo debido a las circunstancias que rodean el desplazamiento de su madre. “Hay muchas fuerzas que se interponen en el camino que están impidiendo que regrese”, señaló.

Sosa también reconoció que el panorama es complejo y pidió a los venezolanos tener presente que regresar no consiste simplemente en abordar un avión.

“Mi mamá trabaja día y noche por regresar y estar junto a los venezolanos en el país”, manifestó.