S&P ratifica grado de inversión de Panamá en BBB- y mantiene perspectiva estable, dice el MEF

S&P Global Ratings ratificó la calificación soberana de Panamá en BBB- para el largo plazo y A-3 para el corto plazo, tanto en moneda extranjera como local, y mantuvo la perspectiva estable, informó este martes 22 de septiembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La evaluación de transferencia y convertibilidad de Panamá también se mantiene en AAA, de acuerdo con la comunicación divulgada por el MEF.

S&P sustentó la perspectiva estable en la continuidad de las políticas económicas y en la reducción del déficit fiscal prevista para 2026 y 2027, factores que, según la agencia, contribuirán a estabilizar la carga de la deuda y los intereses.

La calificadora destacó además las medidas adoptadas por el Gobierno tras la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2024, señalando que se han cumplido las metas mediante una mayor eficiencia recaudatoria y la racionalización del gasto.

También calificó como un logro político y fiscal de primer orden la reforma del sistema de pensiones aprobada en marzo de 2025.

S&P Global Ratings proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá crecerá aproximadamente 4.5% en 2026, una de las tasas más altas de América Latina.

Para el periodo comprendido entre 2027 y 2029, la agencia estima un crecimiento cercano al 4%, impulsado principalmente por el Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo.

La calificadora también destacó la disminución de las primas de riesgo, que permitió a Panamá acceder nuevamente a los mercados internacionales en febrero de 2026, como parte de la estrategia de gestión de pasivos de la República.

El MEF señaló que la ratificación de la calificación refleja la gestión de la deuda pública y las medidas dirigidas a mejorar el perfil de vencimientos y el costo del financiamiento.

“La ratificación confirma que la prudencia y la disciplina financiera dan resultados. Con una gestión proactiva de la deuda seguimos fortaleciendo la confianza en Panamá, condición indispensable para acelerar el crecimiento y generar empleos bien remunerados”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.