Desmienten renuncia de la nacionalidad de María Corina Machado: Panamá le otorga estatus diplomático humanitario

La Estrella de Panamá conoció la noche de este 22 de septiembre que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no ha renunciado a su nacionalidad para poder retornar a Venezuela.

De acuerdo con la información de fuentes cercanas a la dirigente, el Gobierno de Panamá le otorgó un pasaporte diplomático especial como medida estrictamente humanitaria, el cual opera como un salvoconducto para facilitar su desplazamiento internacional.

De acuerdo con fuentes diplomáticas panameñas, la medida está amparada por la legislación del país, que permite conceder el citado documento.

Esta acción se encuentra plenamente respaldada por la legislación nacional panameña y por el artículo No. 8 de la Convención de Viena de 1961.

Claves de la protección diplomática de Panamá:Sin pérdida de nacionalidad:

Se descarta tajantemente cualquier cambio o renuncia a su nacionalidad de origen.

Salvoconducto humanitario: El documento especial emitido por Panamá garantiza su movilidad segura y protege su integridad ante posibles restricciones de desplazamiento.