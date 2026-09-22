Desmienten renuncia de la nacionalidad de María Corina Machado: Panamá le otorga estatus diplomático humanitario

La Estrella de Panamá conoció la noche de este 22 de septiembre que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no ha renunciado a su nacionalidad para poder retornar a Venezuela.
De acuerdo con la información de fuentes cercanas a la dirigente, el Gobierno de Panamá le otorgó un pasaporte diplomático especial como medida estrictamente humanitaria, el cual opera como un salvoconducto para facilitar su desplazamiento internacional.
De acuerdo con fuentes diplomáticas panameñas, la medida está amparada por la legislación del país, que permite conceder el citado documento.
Esta acción se encuentra plenamente respaldada por la legislación nacional panameña y por el artículo No. 8 de la Convención de Viena de 1961.
Claves de la protección diplomática de Panamá:Sin pérdida de nacionalidad:
Se descarta tajantemente cualquier cambio o renuncia a su nacionalidad de origen.
Salvoconducto humanitario: El documento especial emitido por Panamá garantiza su movilidad segura y protege su integridad ante posibles restricciones de desplazamiento.
Resguardo legal: La normativa interna permite conceder esta documentación excepcional a ciudadanos extranjeros de reconocida trayectoria y bajo circunstancias de protección humanitaria.
Garantía de tránsito: Las autoridades panameñas enfatizaron que el país le otorga total protección a Machado y en ningún momento le impide viajar, reafirmando su compromiso con los derechos fundamentales y la seguridad de la opositora.
Con esta medida, Panamá reafirma su postura de resguardo a figuras perseguidas, facilitando herramientas diplomáticas válidas bajo el derecho internacional sin alterar su estatus jurídico ni su identidad nacional, informaron a La Estrella de Panamá.
La Estrella de Panamá pudo confirmar con fuentes cercanas a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha realizado tres intentos de regresar a Venezuela en las últimas horas.
El regreso de Machado este martes 22 de septiembre se ha visto condicionado por distintos obstáculos, entre ellos restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas, reportaron fuentes ligadas a Machado.
Machado intento regresar a través de un vuelo desde el Aeropuerto de Albrok y vía marítima con destino a Curazao. La vía aérea tenía como destino Aruba, conoció La Estrella de Panamá.
Sin embargo, sigue en la ciudad de Panamá porque no ha podido viajar, pese a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que ella podía volver cuando quisiera.
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