Encuentro en el Vaticano: el papa León XIV recibe a María Corina Machado

El <b><a href="/tag/-/meta/papa-leon-xiv">papa León XIV</a></b> recibió este lunes en el <b>Vaticano </b>a la líder opositora venezolana y nobel de la paz <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b>, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.El <b>papa León XIV</b> pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de '<i><b>intereses partidistas'.</b></i>