Encuentro en el Vaticano: el papa León XIV recibe a María Corina Machado

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.