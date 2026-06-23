S&P Global Ratings eleva a BBB+, perspectiva estable, calificación a largo plazo de Bladex

La agencia S&P Global Ratings elevó desde ‘BBB’ a ‘BBB+’, con perspectiva estable, la calificación crediticia de largo plazo en escala global de Bladex, con base en la solidez de la calidad de activos y del nivel de capitalización, además de su cartera diversificada, entre otros elementos, informó este lunes el banco con sede en Panamá.

S&P Global Ratings reafirmó a Bladex la calificación de corto plazo en ‘A-2’, mejoró la calificación de las notas senior no garantizadas del banco a ‘BBB+’ y sus notas híbridas de capital primario (AT1) a ‘BB’.

En su informe, la agencia explica que la mejora de las calificaciones refleja la fortaleza del perfil de riesgo de Bladex, sustentado en la resiliencia de su modelo de negocio acompañada por su gestión prudente de riesgo y su capacidad para ajustar activamente sus exposiciones crediticias en función de las condiciones económicas de los mercados donde opera, entre otros elementos.

La agencia también resaltó la diversificación de la cartera de Bladex por geografías, sectores económicos y tipos de clientes, así como su historial de bajas pérdidas crediticias y una calidad de activos que se mantiene favorable en comparación con la de otros participantes del sector financiero regional.

”Esta acción reconoce la disciplina con la que hemos ejecutado nuestra estrategia, sosteniendo una administración prudente del riesgo, una base de capital robusta y un modelo de negocio enfocado en calidad y resiliencia”, afirmó el presidente ejecutivo de Bladex, Jorge Salas.

Bladex tiene como clientes a bancos y grandes corporaciones del continente americano. Fundado en Panamá en 1977 con el respaldo de 23 bancos centrales y la participación de otras instituciones para promover el comercio exterior regional, fue el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde está listado desde 1992.

Con sede en Panamá, Bladex cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú, lo que le permite impulsar su expansión regional y brindar servicios a su clientela, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

”Con más de cuatro décadas de trayectoria, Bladex continúa desempeñando un papel relevante en el financiamiento del comercio exterior y la integración económica de América Latina, conectando a la región con los mercados globales a través de soluciones financieras para instituciones financieras, corporaciones y entidades soberanas”, indica un comunicado de la institución financiera.