Accidente entre Metrobús y camión de aseo genera congestionamiento en la avenida Omar Torrijos

La mañana de este martes 23 de junio se registró un accidente de tránsito en la avenida Omar Torrijos, a la altura de la estación del ferrocarril, donde estuvieron involucrados un metrobús y un camión de aseo.

Según imágenes que circulan en redes sociales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para realizar el rescate del conductor del metrobús, luego del fuerte impacto. Las fotografías muestran daños de consideración en la parte delantera de la unidad de transporte público.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la cantidad de personas lesionadas ni sobre las causas que originaron este hecho.

El accidente también ha provocado afectaciones en el tráfico vehicular en esta importante vía de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y mantenerse atentos a los reportes de las autoridades.