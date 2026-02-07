Capturan a conductor prófugo tras accidente fatal en 24 de Diciembre

Un conductor de transporte público fue detenido provisionalmente por la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana, imputado por el delito de homicidio culposo agravado, luego de un accidente de tránsito que dejó una mujer fallecida y al menos 14 personas heridas en el corregimiento de 24 de Diciembre, ciudad de Panamá.

El siniestro se registró el jueves 5 de febrero, alrededor de las 5:30 a.m., cuando un busito blanco de transporte colectivo que cubría la ruta Santa Rita-La Doña perdió el control en la vía hacia la comunidad de Cabra, impactó contra un objeto fijo y posteriormente terminó volcado a un costado de la carretera.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades de tránsito, el vehículo transportaba numerosos pasajeros al momento del vuelco, entre ellos la mujer que perdió la vida en el lugar.

Además, 14 personas resultaron lesionadas, una de ellas en condición grave tras sufrir la amputación traumática de un brazo producto del impacto.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (911), junto con unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y la Policía Nacional, acudieron al sitio para brindar atención inmediata. Los heridos fueron estabilizados y trasladados a distintos centros hospitalarios cercanos para evaluación y tratamiento.

El Ministerio Público, tras recibir los primeros informes del accidente, solicitó la detención provisional del conductor, quien ahora enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por el vuelco que provocó la muerte de la mujer y dejó a varios pasajeros heridos.

La medida cautelar fue aceptada por un juez durante la audiencia, con el objetivo de asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal.

La investigación continúa abierta, con peritajes técnicos en curso para determinar las causas exactas del accidente, incluido si factores como la excesiva velocidad o la posible negligencia del conductor pudieron influir en la pérdida de control del vehículo.