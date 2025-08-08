¡Lamentable! Decenas de heridos deja vuelco de bus en Colón

Un autobús tipo diablo rojo terminó volcado en la carretera en dirección a la comunidad de Limón, en la provincia de Colón.

Producto del accidente más de 20 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridos. Varios conductores y vecinos del áreas acudieron en ayuda de los pasajeros del transporte.

Según primeros informes, el conductor del vehículo perdió el control y el autobús quedó volcado sobre la vía.

Más de cinco ambulancias fueron necesarias para atender a los heridos, algunos debieron ser trasladados a centros médicos. Personal de SUME y Bomberos acudieron a la escena.