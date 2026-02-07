Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas, sedes y disciplinas en Italia

El calendario de competencias se iniciará el 4 de febrero con <i>curling</i>, que se extenderá hasta el último día de los Juegos, y con luge, programado hasta el 12 de febrero. El <i>hockey </i>sobre hielo se disputará del 5 al 22, mientras que el<b> salto de esquí </b>tendrá lugar del 5 al 16 y el <i>snowboard </i>del 5 al 18. El <b>patinaje artístico </b>se desarrollará entre el 6 y el 19 de febrero.A partir del 7 de febrero comenzarán varias disciplinas clave como el <b>esquí alpino</b>, el<b> esquí de fondo</b>, el <b>esquí </b><i><b>freestyle</b></i> y el <b>patinaje de velocidad</b>, cuyas competencias se prolongarán hasta entre el 18 y el 22 de febrero, según la modalidad. El <b>biatlón</b> se llevará a cabo del 8 al 21, el combinado nórdico del 9 al 19 y el skeleton del 9 al 15.El programa continuará con el <b>patinaje de velocidad </b>en pista corta, previsto del 10 al 20 de febrero, y el bobsleigh, que se disputará del 12 al 22. Finalmente, el <b>esquí de montaña</b> cerrará el calendario deportivo entre el 19 y el 21 de febrero.Con una organización distribuida en múltiples sedes y un completo calendario de pruebas, los <b>Juegos Olímpicos de Invierno 2026</b> prometen convertir a Italia en el centro del deporte mundial durante el mes de febrero.