Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas, sedes y disciplinas en Italia

La competencia cuenta con la participación de más de 3,500 atletas provenientes de 93 países , quienes disputarán 195 medallas en 16 disciplinas olímpicas y paralímpicas . Por la amplitud de su programa deportivo y la diversidad de pruebas incluidas, esta edición se perfila como una de las más completas y atractivas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Italia se convierte en el escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , una cita deportiva de alcance mundial que se extenderá durante 19 días y se desarrollará en 13 sedes ubicadas en distintas regiones del país . El evento comenzará el miércoles 4 de febrero con la Ceremonia Inaugural en la ciudad de Milán, marcando el inicio de una intensa agenda de competencias, y concluirá el domingo 22 de febrero con la Ceremonia de Clausura en Verona.

Calendario completo de las Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El calendario de competencias se iniciará el 4 de febrero con curling, que se extenderá hasta el último día de los Juegos, y con luge, programado hasta el 12 de febrero. El hockey sobre hielo se disputará del 5 al 22, mientras que el salto de esquí tendrá lugar del 5 al 16 y el snowboard del 5 al 18. El patinaje artístico se desarrollará entre el 6 y el 19 de febrero.

A partir del 7 de febrero comenzarán varias disciplinas clave como el esquí alpino, el esquí de fondo, el esquí freestyle y el patinaje de velocidad, cuyas competencias se prolongarán hasta entre el 18 y el 22 de febrero, según la modalidad. El biatlón se llevará a cabo del 8 al 21, el combinado nórdico del 9 al 19 y el skeleton del 9 al 15.

El programa continuará con el patinaje de velocidad en pista corta, previsto del 10 al 20 de febrero, y el bobsleigh, que se disputará del 12 al 22. Finalmente, el esquí de montaña cerrará el calendario deportivo entre el 19 y el 21 de febrero.

Con una organización distribuida en múltiples sedes y un completo calendario de pruebas, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 prometen convertir a Italia en el centro del deporte mundial durante el mes de febrero.