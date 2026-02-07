  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas, sedes y disciplinas en Italia

La competencia culminará el 22 de febrero en Verona.
La competencia culminará el 22 de febrero en Verona. @juegosolimpicos
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/02/2026 16:44
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzarán el 4 de febrero en Milán y finalizarán el 22 en Verona.

Italia se convierte en el escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, una cita deportiva de alcance mundial que se extenderá durante 19 días y se desarrollará en 13 sedes ubicadas en distintas regiones del país. El evento comenzará el miércoles 4 de febrero con la Ceremonia Inaugural en la ciudad de Milán, marcando el inicio de una intensa agenda de competencias, y concluirá el domingo 22 de febrero con la Ceremonia de Clausura en Verona.

La competencia cuenta con la participación de más de 3,500 atletas provenientes de 93 países, quienes disputarán 195 medallas en 16 disciplinas olímpicas y paralímpicas. Por la amplitud de su programa deportivo y la diversidad de pruebas incluidas, esta edición se perfila como una de las más completas y atractivas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario completo de las Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El calendario de competencias se iniciará el 4 de febrero con curling, que se extenderá hasta el último día de los Juegos, y con luge, programado hasta el 12 de febrero. El hockey sobre hielo se disputará del 5 al 22, mientras que el salto de esquí tendrá lugar del 5 al 16 y el snowboard del 5 al 18. El patinaje artístico se desarrollará entre el 6 y el 19 de febrero.

A partir del 7 de febrero comenzarán varias disciplinas clave como el esquí alpino, el esquí de fondo, el esquí freestyle y el patinaje de velocidad, cuyas competencias se prolongarán hasta entre el 18 y el 22 de febrero, según la modalidad. El biatlón se llevará a cabo del 8 al 21, el combinado nórdico del 9 al 19 y el skeleton del 9 al 15.

El programa continuará con el patinaje de velocidad en pista corta, previsto del 10 al 20 de febrero, y el bobsleigh, que se disputará del 12 al 22. Finalmente, el esquí de montaña cerrará el calendario deportivo entre el 19 y el 21 de febrero.

Con una organización distribuida en múltiples sedes y un completo calendario de pruebas, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 prometen convertir a Italia en el centro del deporte mundial durante el mes de febrero.

Lo Nuevo