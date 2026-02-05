Juegos Olímpicos de Invierno 2026: inicio oficial este 6 de febrero

Las justas olímpicas se extenderán hasta el 22 de febrero de 2026 y contarán con competencias repartidas en diversas sedes del norte de Italia. Milán y Cortina d’Ampezzo figuran como las principales ciudades anfitrionas, mientras que otras localidades también participarán como escenarios deportivos.

La ciudad de Milán, Italia , será escenario este viernes 6 de febrero de 2026 de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 , evento que marcará el inicio oficial de la mayor competencia del deporte invernal a nivel mundial.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 informaron que la ceremonia de inauguración se celebrará en Milán y presentará un espectáculo que integrará tradición, innovación y elementos representativos de la cultura italiana, con proyección a una audiencia global.

La cita olímpica figura entre los eventos deportivos más relevantes del calendario internacional y posiciona a Italia como uno de los principales escenarios del deporte invernal, durante más de dos semanas de competencias.

Con este evento, el país europeo se alista para recibir a miles de atletas y delegaciones internacionales, en una justa que reunirá las disciplinas más destacadas del deporte sobre hielo y nieve.