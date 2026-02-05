Juegos Olímpicos de Invierno 2026: inicio oficial este 6 de febrero

La ciudad de Milán, <b>Italia</b>, será escenario este <b>viernes 6 de febrero de 2026</b> de la ceremonia de inauguración de los <a href="/tag/-/meta/juegos-olimpicos"><b>Juegos Olímpicos </b><b>de Invierno Milano-Cortina 2026</b></a>, evento que marcará el inicio oficial de la mayor competencia del deporte invernal a nivel mundial.Las justas olímpicas se extenderán hasta el <b>22 de febrero de 2026</b> y contarán con competencias repartidas en diversas sedes del norte de Italia. <b>Milán</b> y<b> Cortina d’Ampezzo</b> figuran como las principales ciudades anfitrionas, mientras que otras localidades también participarán como escenarios deportivos.