Juegos Olímpicos de Invierno 2026: inicio oficial este 6 de febrero

Los juegos Olímpicos de Invierno 2026 comienzan este 6 de febrero en Italia.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/02/2026 15:20
Este viernes 6 de febrero se inauguran en Milán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La ciudad de Milán, Italia, será escenario este viernes 6 de febrero de 2026 de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, evento que marcará el inicio oficial de la mayor competencia del deporte invernal a nivel mundial.

Las justas olímpicas se extenderán hasta el 22 de febrero de 2026 y contarán con competencias repartidas en diversas sedes del norte de Italia. Milán y Cortina d’Ampezzo figuran como las principales ciudades anfitrionas, mientras que otras localidades también participarán como escenarios deportivos.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 informaron que la ceremonia de inauguración se celebrará en Milán y presentará un espectáculo que integrará tradición, innovación y elementos representativos de la cultura italiana, con proyección a una audiencia global.

La cita olímpica figura entre los eventos deportivos más relevantes del calendario internacional y posiciona a Italia como uno de los principales escenarios del deporte invernal, durante más de dos semanas de competencias.

Con este evento, el país europeo se alista para recibir a miles de atletas y delegaciones internacionales, en una justa que reunirá las disciplinas más destacadas del deporte sobre hielo y nieve.

