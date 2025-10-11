Legalizan aprehensión e imputan por homicidio culposo agravado a conductor de bus accidentado en Chepo

Un juez de garantía legalizó este sábado 11 de octubre la aprehensión y la imputación de cargos por presunto homicidio culposo agravado contra el conductor de un autobús tipo nevera involucrado en un accidente ocurrido este 9 de octubre de 2025, en el distrito de Chepo, en donde fallecieron cuatro personas.

Así lo informó la tarde de este sábado la Sección de Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, que fue la que pidió la aprehensión al juez.

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la detención provisional del imputado, tras presentar los elementos de convicción que lo vinculan con el hecho en el que cuatro personas perdieron la vida.

El vuelco se registró en horas de la mañana de este jueves 9 de octubre, en el área de Unión de Azuero. El autobús provenía de la provincia de Darién.

Además de los fallecidos, se registraron heridos y daños materiales considerables.

La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.