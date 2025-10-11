Alemania quiere seguir ampliando las buenas relaciones con Panamá

El canciller de Panamá,<b> Javier Martínez-Acha</b>, se reunió este viernes con su homólogo alemán, <b>Johann Wadephul</b>, quien destacó al país centroamericano como un importante socio económico y social con el que Berlín quiere seguir ampliando las buenas relaciones.<i>'Panamá es un importante socio económico, comercial y de valores en Centroamérica. Queremos seguir ampliando nuestras buenas relaciones'</i>, escribió el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores junto a una fotografía de los dos jefes de las diplomacias germana y panameña en Berlín.El departamento que dirige Wadephul destacó además que <b>Panamá es una de las rutas comerciales más importantes del mundo</b> y que Alemania agradece mucho al país su contribución a la lucha contra la flota rusa en la sombra.Con ello, añadió el Ministerio de Exteriores de Alemania, Panamá contribuye<i> 'a vaciar la caja de guerra de Rusia'</i> que financia la maquinaria bélica del Kremlin en Ucrania.