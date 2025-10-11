Alemania quiere seguir ampliando las buenas relaciones con Panamá

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reunió este viernes con su homólogo alemán, Johann Wadephul, quien destacó al país centroamericano como un importante socio económico y social con el que Berlín quiere seguir ampliando las buenas relaciones.

“Panamá es un importante socio económico, comercial y de valores en Centroamérica. Queremos seguir ampliando nuestras buenas relaciones”, escribió el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores junto a una fotografía de los dos jefes de las diplomacias germana y panameña en Berlín.

El departamento que dirige Wadephul destacó además que Panamá es una de las rutas comerciales más importantes del mundo y que Alemania agradece mucho al país su contribución a la lucha contra la flota rusa en la sombra.

Con ello, añadió el Ministerio de Exteriores de Alemania, Panamá contribuye “a vaciar la caja de guerra de Rusia” que financia la maquinaria bélica del Kremlin en Ucrania.