Se suspenden todos los vuelos de Barajas a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos

Ningún vuelo con destino a <b>Venezuela </b>saldrá este lunes del aeropuerto de <b>Madrid-Barajas</b>, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a <b>'extremar la precaución' </b>al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/aerolineas-suspenden-vuelos-a-venezuela-por-advertencia-de-la-administracion-federal-de-aviacion-de-estados-unidos-II17796583">vuelos al país figura Iberia, </a></b>así como la portuguesa <b>TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam</b>.Esta mañana ha aterrizado en <b>Madrid-Barajas</b> un vuelo procedente de <b>Caracas</b>, de <b>Plus Ultra, </b>que salió ayer del país latinoamericano; y está previsto también la llegada a las 12:20 horas de otro vuelo de <b>Air Europa</b> desde la capital venezolana, han informado fuentes del gestor de los aeropuertos, Aena.Otro vuelo de la aerolínea venezolana <b>Estelar </b>tenía prevista su salida la mañana de este lunes desde <b>Madrid </b>y ha sido cancelado.Iberia, que tiene cinco frecuencias semanales entre <b>Madrid y Caracas</b> -la primera este mismo lunes- suspendió sus operaciones el pasado sábado.<b>Air Europa</b> no ha comunicado aun la cancelación de sus vuelos a aquel país, ya que el primero previsto de salida es para el martes 25. Un portavoz de la compañía ha explicado a <b>EFE </b>que están 'monitorizando la situación'.La autoridad aérea estadounidense instó el pasado viernes a los vuelos comerciales a 'extremar la precaución' ante lo que considera 'una situación potencialmente peligrosa en la región', aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/venezuela-estados-unidos-declara-terrorista-a-nicolas-maduro-PM17829512">Gobierno de Nicolás Maduro.</a></b>La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-eleva-la-presion-sobre-maduro-y-deja-abierta-una-posible-accion-militar-en-venezuela-FF17650764"> <b>Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,</a> </b>en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.La <b>campaña estadounidense</b> se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/maduro-acusa-a-estados-unidos-de-inventar-una-nueva-guerra-eterna-tras-envio-de-portaaviones-al-mar-caribe-PH17017282">tráfico de drogas.</a></b>Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.