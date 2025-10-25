Maduro acusa a Estados Unidos de ‘inventar una nueva guerra eterna’ tras envío de portaaviones al Mar Caribe

Nicolás Maduro lanzó este sábado 25 de octubre una fuerte crítica a Estados Unidos porque, a su juicio, están “inventando una nueva guerra eterna”.

Las declaraciones de Maduro surgen un día después de que la administración del presidente Donald Trump informo que enviará a la zona del Mar Caribe a su portaaviones más grande el Gerald Ford.

Además, este 24 de octubre Stephen Miller, subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, calificó a Venezuela como una “base central para el narcotráfico, tráfico de armas y de humanos”.

Miller aseguró que el régimen de Maduro actúa como un “cártel” en Venezuela y es una fuente de terrorismo.

Durante una comparecencia ante la prensa, Miller vinculó directamente a Maduro con actividades ilícitas de gran escala. “Venezuela es base central para el narcotráfico. También tráfico de armas y de humanos”, afirmó Miller.

UNIDAD

Maduro este 25 de octubre llamó a la movilización de los pueblos de Suramérica y el Caribe para evitarla la guerra que inventó Estados Unidos.

Durante un evento sobre el agroturismo, el mandatario destacó que la región de América Latina está unida y afirmó un rotundo “no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia”.

En su discurso, Maduro aseguró que, a pesar de promesas pasadas de no inmiscuirse en conflictos, se está gestando esta nueva escalada.

’HOJA DE COCA’

En un tema relacionado, Maduro reiteró que Venezuela está “libre de producción de hoja de coca” y “libre de producción de cocaína”.

Maduro abordó el tema del narcotráfico que, según él, afecta a su nación, señalando directamente a Colombia como fuente principal. “Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca. Libre de producción de cocaína”, afirmó.