Maduro acusa a Estados Unidos de ‘inventar una nueva guerra eterna’ tras envío de portaaviones al Mar Caribe

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro lanzó este sábado 25 de octubre</a> una fuerte crítica a Estados Unidos porque, a su juicio, están<b> 'inventando una nueva guerra eterna'</b>.Las declaraciones de Maduro surgen un día después de que la administración del presidente Donald Trump informo que enviará a la zona del Mar Caribe a su portaaviones más grande el Gerald Ford.<b>Además, este 24 de octubre Stephen Miller, subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, calificó a Venezuela como una 'base central para el narcotráfico, tráfico de armas y de humanos'.</b>Miller aseguró que el régimen de Maduro actúa como un 'cártel' en Venezuela y es una fuente de terrorismo.<b>Durante una comparecencia ante la prensa, Miller vinculó directamente a Maduro con actividades ilícitas de gran escala. 'Venezuela es base central para el narcotráfico. También tráfico de armas y de humanos', afirmó Miller.</b><b>UNIDAD</b>Maduro este 25 de octubre llamó a la movilización de los pueblos de Suramérica y el Caribe para evitarla la guerra que inventó Estados Unidos.Durante un evento sobre el agroturismo, el mandatario destacó que la región de América Latina está unida y afirmó un rotundo 'no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia'.En su discurso, Maduro aseguró que, a pesar de promesas pasadas de no inmiscuirse en conflictos, se está gestando esta nueva escalada.<b>’HOJA DE COCA’</b><b>En un tema relacionado, Maduro reiteró que Venezuela está 'libre de producción de hoja de coca' y 'libre de producción de cocaína'.</b>Maduro abordó el tema del narcotráfico que, según él, afecta a su nación, señalando directamente a Colombia como fuente principal. 'Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca. Libre de producción de cocaína', afirmó.