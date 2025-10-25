  1. Inicio
Nacional

Huracán Melissa se fortalece en el Caribe; Panamá en vigilancia preventiva

‘El personal del COEN continúa en monitoreo permanente de este fenómeno y de las condiciones del tiempo en todo el país’, subrayó la entidad.
Por
Manuel Vega Loo
  • 25/10/2025 17:39
Aunque Panamá no se encuentra directamente en la trayectoria del huracán, Sinaproc señaló que el país se mantiene en vigilancia ante posibles efectos indirectos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la tarde de este sábado 25 de octubre que se mantiene en monitoreo constante desde el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), tras el anuncio de que la tormenta tropical Melissa se convirtió en huracán categoría 1, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con el NHC, Melissa podría ganar rápidamente intensidad en las próximas horas, convirtiéndose en una tormenta peligrosa que provocará fuertes lluvias y ráfagas de viento en las islas de Jamaica y La Española (Haití y República Dominicana).

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales.
Aunque Panamá no se encuentra directamente en la trayectoria del huracán, Sinaproc señaló que el país se mantiene en vigilancia ante posibles efectos indirectos, como el incremento de lluvias, ráfagas de viento y oleajes en la vertiente del Caribe panameño.

Con este escenario el Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales de la institución y a evitar difundir información no verificada.

“El personal del COEN continúa en monitoreo permanente de este fenómeno y de las condiciones del tiempo en todo el país”, subrayó la entidad.

