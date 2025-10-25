Huracán Melissa se fortalece en el Caribe; Panamá en vigilancia preventiva

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la tarde de este sábado 25 de octubre que se mantiene en monitoreo constante desde el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), tras el anuncio de que la tormenta tropical Melissa se convirtió en huracán categoría 1, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con el NHC, Melissa podría ganar rápidamente intensidad en las próximas horas, convirtiéndose en una tormenta peligrosa que provocará fuertes lluvias y ráfagas de viento en las islas de Jamaica y La Española (Haití y República Dominicana).