Tormenta tropical Melissa amenaza al Caribe con lluvias e inundaciones severas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió su boletín más reciente (aviso No. 1, 11:00 a.m. de este martes 21 de octubre) sobre la tormenta tropical Melissa, advirtiendo sobre graves riesgos para el Caribe.

Puntos clave del boletín:

Lluvias e inundaciones:

Se espera que Melissa traiga fuertes lluvias e inundaciones repentinas significativas, además de peligro de deslizamientos de tierra, a partes de Haití y la República Dominicana durante el fin de semana.

Vigilancia de huracán y tormenta:

Se ha emitido una vigilancia de huracán (Hurricane watch) para la costa sur y la península de Tiburón de Haití.

Se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical (Tropical Storm Watch) para Jamaica.

Preparativos:

El NHC insiste en que los preparativos para proteger la vida y la propiedad en las áreas bajo vigilancia deben completarse a más tardar este jueves 23 de octubre.

Incertidumbre en el Pronóstico:

Existe una significativa incertidumbre en la trayectoria e intensidad pronosticada para Melissa.

Se recomienda a los interesados en el resto de La Española y Cuba que sigan de cerca los últimos pronósticos.