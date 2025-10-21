Tormenta tropical Melissa amenaza al Caribe con lluvias e inundaciones severas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió su boletín más reciente (aviso No. 1, 11:00 a.m. de este martes 21 de octubre) sobre la tormenta tropical Melissa, advirtiendo sobre graves riesgos para el Caribe.<b>Puntos clave del boletín:</b><b>Lluvias e inundaciones: </b>Se espera que Melissa traiga fuertes lluvias e inundaciones repentinas significativas, además de peligro de deslizamientos de tierra, a partes de Haití y la República Dominicana durante el fin de semana.<b>Vigilancia de huracán y tormenta:</b>Se ha emitido una vigilancia de huracán (<i>Hurricane watch</i>) para la costa sur y la península de Tiburón de Haití.Se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical (Tropical Storm Watch) para Jamaica.<b>Preparativos: </b>El NHC insiste en que los preparativos para proteger la vida y la propiedad en las áreas bajo vigilancia deben completarse a más tardar este jueves 23 de octubre.<b>Incertidumbre en el Pronóstico:</b> Existe una significativa incertidumbre en la trayectoria e intensidad pronosticada para Melissa. Se recomienda a los interesados en el resto de La Española y Cuba que sigan de cerca los últimos pronósticos.