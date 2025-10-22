  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Sinaproc declara alerta verde nacional por influencia de la tormenta tropical Melissa

La medida preventiva, que rige desde las 3:30 p.m. del 22 de octubre, busca salvaguardar la vida y los bienes de la población ante la posibilidad de lluvias significativas.
La medida preventiva, que rige desde las 3:30 p.m. del 22 de octubre, busca salvaguardar la vida y los bienes de la población ante la posibilidad de lluvias significativas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 22/10/2025 16:28
Este aviso también se emitió por los posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró este miércoles 22 de octubre una “alerta verde” en todo el país por las condiciones climatológicas actuales y la posible influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa en la cuenca del Caribe panameño.

La medida preventiva, que rige desde las 3:30 p.m. del 22 de octubre, busca salvaguardar la vida y los bienes de la población ante la posibilidad de lluvias significativas, incremento del caudal en ríos y quebradas.

Este aviso también se emitió por los posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

El Sinaproc explicó que la alerta tiene carácter “preventivo” y permitirá reforzar la preparación, el monitoreo y la coordinación de acciones entre las instituciones de respuesta y la ciudadanía en todo el país.

Entre las provincias bajo especial vigilancia se encuentran Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y Darién, además de la comarca Ngäbe-Buglé.

Sinaproc declara alerta verde nacional por influencia de la tormenta tropical Melissa

Recomendaciones a la población

La entidad exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales, entre ellas:

Evitar conducir en áreas inundadas o con corrientes fuertes

No cruzar ríos o quebradas con aumento de caudal

Mantener distancia de líneas eléctricas caídas

Activar planes familiares o escolares de emergencia

Reportar incidentes a las líneas de emergencia 911 o 520-4425.

Asimismo, la entidad pidió a las instituciones y a los sectores privados y turísticos activar sus planes internos de contingencia y coordinar con las autoridades locales y de protección civil para salvaguardar a estudiantes, colaboradores y visitantes.

También se mantiene un monitoreo constante de la evolución de la tormenta tropical Melissa y la coordinación permanente con las entidades de primera respuesta para atender cualquier eventualidad.

Lo Nuevo