Sinaproc declara alerta verde nacional por influencia de la tormenta tropical Melissa

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró este miércoles 22 de octubre una “alerta verde” en todo el país por las condiciones climatológicas actuales y la posible influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa en la cuenca del Caribe panameño.

La medida preventiva, que rige desde las 3:30 p.m. del 22 de octubre, busca salvaguardar la vida y los bienes de la población ante la posibilidad de lluvias significativas, incremento del caudal en ríos y quebradas.

Este aviso también se emitió por los posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

El Sinaproc explicó que la alerta tiene carácter “preventivo” y permitirá reforzar la preparación, el monitoreo y la coordinación de acciones entre las instituciones de respuesta y la ciudadanía en todo el país.

Entre las provincias bajo especial vigilancia se encuentran Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y Darién, además de la comarca Ngäbe-Buglé.