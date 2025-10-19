Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 19 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió la mañana de este domingo 19 de octubre un aviso de prevención para todo el país ante la llegada de lluvias significativas con tormentas, basándose en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

El aviso rige desde las 12:00 a.m. de este 19 de octubre hasta las 11:59 p.m. de este martes 21 de octubre de 2025.

De acuerdo con el análisis meteorológico, se espera una intensificación de los vientos del sur y el fortalecimiento de la baja de Panamá, lo que aumentará la humedad y la inestabilidad atmosférica.

Esa situación propiciará condiciones para lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, indicó el Sinaproc en un comunicado.

Áreas bajo aviso:

Las zonas con mayor riesgo incluyen a Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, comarca Ngäbe-Buglé, Los Santos, Herrera y Colón.

También afectará a las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién y las comarcas Emberá y Guna Yala.

Posibles impactos:

El Sinaproc advierte a la población sobre los siguientes riesgos:

Crecidas o desbordes de ríos y quebradas.

Inundaciones urbanas o rurales.

Deslizamientos de tierra.

Ráfagas de viento y caída de árboles.

Se estiman acumulados significativos de lluvia de entre 60 y 125 mm o más en el área bajo aviso.