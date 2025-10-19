Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 19 de octubre

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil" target="_blank">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) </a>emitió la mañana de este domingo 19 de octubre un aviso de prevención para todo el país ante la llegada de lluvias significativas con tormentas, basándose en los pronósticos del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a>.El aviso rige desde las 12:00 a.m. de este 19 de octubre hasta las 11:59 p.m. de este martes 21 de octubre de 2025.<b>De acuerdo con el análisis meteorológico, se espera una intensificación de los vientos del sur y el fortalecimiento de la baja de Panamá, lo que aumentará la humedad y la inestabilidad atmosférica. </b>Esa situación propiciará condiciones para lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, indicó el Sinaproc en un comunicado.<b>Áreas bajo aviso:</b>Las zonas con mayor riesgo incluyen a Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, comarca Ngäbe-Buglé, Los Santos, Herrera y Colón.También afectará a las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién y las comarcas Emberá y Guna Yala.<b>Posibles impactos:</b><i>El Sinaproc advierte a la población sobre los siguientes riesgos:</i>Crecidas o desbordes de ríos y quebradas.Inundaciones urbanas o rurales.Deslizamientos de tierra.Ráfagas de viento y caída de árboles.<b>Se estiman acumulados significativos de lluvia de entre 60 y 125 mm o más en el área bajo aviso.</b>