Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 5 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió una actualización del aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta las 11:59 p.m. de este domingo 5 de octubre.

Con el aviso la entidad pronosticó desde este sábado fuertes lluvias con potencial de generar acumulados significativos en diversas regiones del país.

Áreas bajo aviso

Las provincias y comarcas en las que se espera la mayor intensidad de las precipitaciones, y que por ende se encuentran bajo aviso, son:

Bocas del Toro

Chiriquí

Ngäbe Buglé

Veraguas

Coclé

Herrera

Darién

Causa y Acumulados Esperados

Según el Imhpa, la situación se debe a que permanece en la zona de convergencia intertropical una baja presión al norte del país. Estos sistemas, sumados a un aumento en la velocidad de los vientos de componente sur, favorecen el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño.

Se esperan acumulados diarios superiores a los 80 mm en las áreas de mayor riesgo, con montos puntuales que podrían ser aún mayores. En el resto del país, se pronostican acumulados de lluvia de entre 10 mm. y 40 mm.