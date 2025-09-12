Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 12 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 14 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, la presencia de la zona de convergencia intertropical y de sistemas de baja presión sobre el país están generando condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias significativas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Los días con mayor incidencia de esos fenómenos serán este sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Las zonas bajo aviso comprenden las vertientes del Pacífico y Caribe y áreas marítimas, donde se esperan acumulados diarios de lluvia entre 25 y 100 milímetros por metro cuadrado.

El Imhpa advirtió que estas condiciones podrían provocar incremento de los niveles de ríos, inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

La institución recomendó a la población y a las autoridades locales mantener vigilancia y tomar precauciones.