Clima en Panamá: activan aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Según los pronósticos del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a>, </b>para este jueves se estiman aguaceros dispersos entre moderados a fuertes, con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.El <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil"><b>Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> </a>ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente desde el 04 al 06 de septiembre de 2025.Las provincias que se mantienen bajo vigilancia son Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.La meteoróloga Julissa Rivera, del Imhpa, indicó que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/clima-en-panama-pronostico-para-este-jueves-4-de-septiembre-AG15755764" target="_blank">la zona de convergencia intertropical se encuentra al norte del país y se espera que produzca lluvias y tormentas en el sector marítimo, con incursiones en tierra firme durante la madrugada.</a></b><b>Recomendaciones del Sinaproc a la población durante este aviso de vigilancia:</b>- Mantenerse atentos a los comunicados oficiales de SINAPROC e IMHPA.- Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas. A los estudiantes de áreas de difícil acceso, evite cruzar corrientes de agua y ríos acrecentados.- Revisar y asegurar techos, desagües y estructuras vulnerables a ráfagas de viento.- Conducir con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvias.<b>Reportar emergencias a la línea 520-4429 / 911.</b>