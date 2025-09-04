Clima en Panamá: activan aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este jueves se estiman aguaceros dispersos entre moderados a fuertes, con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente desde el 04 al 06 de septiembre de 2025.

Las provincias que se mantienen bajo vigilancia son Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

La meteoróloga Julissa Rivera, del Imhpa, indicó que la zona de convergencia intertropical se encuentra al norte del país y se espera que produzca lluvias y tormentas en el sector marítimo, con incursiones en tierra firme durante la madrugada.

Recomendaciones del Sinaproc a la población durante este aviso de vigilancia:

- Mantenerse atentos a los comunicados oficiales de SINAPROC e IMHPA.

- Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas. A los estudiantes de áreas de difícil acceso, evite cruzar corrientes de agua y ríos acrecentados.

- Revisar y asegurar techos, desagües y estructuras vulnerables a ráfagas de viento.

- Conducir con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvias.

Reportar emergencias a la línea 520-4429 / 911.