Pleno de la Asamblea pasa a tercer debate modificaciones a la Ley de interés preferencial

El pleno de la Asamblea Nacional pasó este jueves a tercer debate al proyecto de ley 341, que establece modificaciones a la Ley de interés preferencial.

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran las del artículo 7 que dicta que a partir de la entrada en vigencia de la norma el subsidio estatal aplicable a los préstamos hipotecarios otorgados bajo el régimen de Interés Preferencial se den de conformidad a los tramos, dependiendo del precio de compra de la vivienda y su ubicación.

Para ellos, se plantea dividir el país en dos regiones: Región 1: Panamá y Panamá Oeste y Región 2: Colón y el resto del país.

La propuesta busca ofrecer una tasa subsidiada máxima de 4% por un plazo de siete años por préstamos de viviendas cuyos precios sean de $80.001 y hasta $120.000. .

El debate se centro para los cambios de los porcentajes de la tasa subsidiad para que pase de 4% a 3.5%.