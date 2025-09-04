Pleno de la Asamblea pasa a tercer debate modificaciones a la Ley de interés preferencial

Hererra durante su sustentación mencionó que 'esperamos que con esta iniciatia tengamos una reacivación economica del país junto a los proyectos del Estado para impulsar el sector de la construcción como uno de los nodos de este país'.Recordó que tras la suspensión del subsidio a las viviendas de bajos ingresos se dejaron de percibir ventas en el sector de construcción entre $300 a $400 millones.'En un año, el sector de la construcción ha vivido una paralización, desde la pérdida de empleo, compra de materiaes y venta de viviendas. A raíz de esto, se presentó una propuesta en concenso para ofrecer una alternativa que mueva el desarrollo económico en la ciudad y la capital', destacó el diputado proponente.'El interés primordial es conbatir la desigualdad y pobreza de los panameños para que tengan una estabilidad social en beneficio de su familia, a través de la adquisición de una casa digna', añadió.Herrera aclaró que la propuesta de ley no representa a ningún banco, promotora o constructora.'Es una ley sana para el bienestar del panameño. Es hora de ofrecer empleo, servicios básicos y calidad de vida', sentenció.