Video: Panamá y Japón fortalecen lazos con acuerdos clave

jueves 04 septiembre 2025
Redacción
04/09/2025 08:11
Video: Panamá y Japón fortalecen lazos con acuerdos clave
Canal de Panamá
Comercio
Japón
José Raúl Mulino
gasoducto
La delegación oficial de Panamá habló sobre temas de la seguridad del Canal y de las oportunidades de negocios, comercio e inversiones, como las construcciones del tren Panamá-David-Frontera y el gasoducto.
Video: Diputado Richards cuestiona a la ATP el uso de fondos estatales para Premios Juventud
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de gobierno este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
(
Palacio de Miraflores / EFE
)
Video: Maduro dice que EEUU se despliega cerca de Venezuela porque quiere sus riquezas naturales
Fotografía que muestra un metrobús del Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos
(
Carlos Lemos / EFE
)
Video: MiBus licita $9.6 millones para 60 nuevos buses
1
Ley para castigar ‘botellas’: Procurador pide celeridad a la Asamblea Nacional
2
Más de 2.200 muertos en el peor sismo de la historia reciente de Afganistán
3
Ley de interés preferencial: Pleno de la Asamblea discute modificación en miras a una reactivación económica
4
Video: Diputado Richards cuestiona a la ATP el uso de fondos estatales para Premios Juventud
5
Comisión de Credenciales asumirá debate de 16 anteproyectos para reformar el reglamento de la Asamblea
Lo Nuevo
Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá.
(
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
)
Premios Juventud: ¿Viene Shakira? Aquí la respuesta
Vida y cultura
‘Sin embargo, en esta Asamblea cuando hay voluntad todo se hace rápido, no hay voluntad lo aguantan’, dijo Varela.
(
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
)
Comisión de Credenciales asumirá debate de 16 anteproyectos para reformar el reglamento de la Asamblea
Política