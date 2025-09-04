  1. Inicio
Redacción
  • 04/09/2025 08:11
Videos

Video: Panamá y Japón fortalecen lazos con acuerdos clave

Canal de Panamá
Comercio
Japón
José Raúl Mulino
gasoducto
La delegación oficial de Panamá habló sobre temas de la seguridad del Canal y de las oportunidades de negocios, comercio e inversiones, como las construcciones del tren Panamá-David-Frontera y el gasoducto.
