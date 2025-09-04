En Vivo Surinam vs. Panamá – Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026

La selección de Panamá comienza su camino en la última fase de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá. Surinam recibe a Panamá en este primer y decisivo encuentro para ambas selecciones.<b>Eliminatorias: Los cinco puntos claves de Surinam-Panamá</b>Surinam y Panamá abrirán el telón de la Fase 3 de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/eliminatorias-los-cinco-puntos-claves-de-surinam-panama-GC15713252" target="_blank">Luego de superar la Fase 2, ambos equipos se encuentran en la última etapa que dará tres cupos directos a la cita mundialista. </a></b>El equipo dirigido por el entrenador, Thomas Christiansen, sabe la responsabilidad y la importancia de empezar ganando en esta eliminatoria.<b>Eliminatorias | Surinam-Panamá: ¿Quién tiene la plantilla más cara?</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/eliminatorias-surinam-panama-quien-tiene-la-plantilla-mas-cara-CB15721074" target="_blank">Panamá y Surinam sostendrán este jueves un duelo importante en el inicio de la Fase 3 de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial </a></b>de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.Este será un nuevo rival para los panameños, ya que nunca en la historia se han enfrentado previamente en el equipo mayor, ya sea en duelo oficial u amistoso.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/eliminatorias-alineaciones-surinam-panama-OF15768341" target="_blank">Eliminatorias: Alineaciones Surinam-Panamá</a></b>Ya está todo preparado para que <b>Surinam </b>reciba a <b>Panamá </b>en el inicio de la recta final de las Eliminatorias camino a la <b>Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.</b><b> </b> <b>Si no puede ver el Minuto a Minuto – <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/amp/deportes/en-vivo-surinam-vs-panama-eliminatorias-de-concacaf-mundial-2026-FF15762340" target="_blank">Darle Click Aquí </a></b>