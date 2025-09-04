En Vivo Surinam vs. Panamá – Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026

La selección de Panamá comienza su camino en la última fase de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

Surinam recibe a Panamá en este primer y decisivo encuentro para ambas selecciones.

Eliminatorias: Los cinco puntos claves de Surinam-Panamá

Surinam y Panamá abrirán el telón de la Fase 3 de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Luego de superar la Fase 2, ambos equipos se encuentran en la última etapa que dará tres cupos directos a la cita mundialista. El equipo dirigido por el entrenador, Thomas Christiansen, sabe la responsabilidad y la importancia de empezar ganando en esta eliminatoria.

Eliminatorias | Surinam-Panamá: ¿Quién tiene la plantilla más cara?

Panamá y Surinam sostendrán este jueves un duelo importante en el inicio de la Fase 3 de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Este será un nuevo rival para los panameños, ya que nunca en la historia se han enfrentado previamente en el equipo mayor, ya sea en duelo oficial u amistoso.

Eliminatorias: Alineaciones Surinam-Panamá

Ya está todo preparado para que Surinam reciba a Panamá en el inicio de la recta final de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Si no puede ver el Minuto a Minuto – Darle Click Aquí