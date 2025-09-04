  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes
FÚTBOL

En Vivo Surinam vs. Panamá – Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026

La selección de Panamá inicia su camino en la fase final de las eliminatorias de Concacaf.
La selección de Panamá inicia su camino en la fase final de las eliminatorias de Concacaf. Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 04/09/2025 15:00
Inicia la ronda final de las eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026. Surinam recibe a la selección de Panamá.

La selección de Panamá comienza su camino en la última fase de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

Surinam recibe a Panamá en este primer y decisivo encuentro para ambas selecciones.

Eliminatorias: Los cinco puntos claves de Surinam-Panamá

Surinam y Panamá abrirán el telón de la Fase 3 de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Luego de superar la Fase 2, ambos equipos se encuentran en la última etapa que dará tres cupos directos a la cita mundialista. El equipo dirigido por el entrenador, Thomas Christiansen, sabe la responsabilidad y la importancia de empezar ganando en esta eliminatoria.

Eliminatorias | Surinam-Panamá: ¿Quién tiene la plantilla más cara?

Panamá y Surinam sostendrán este jueves un duelo importante en el inicio de la Fase 3 de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Este será un nuevo rival para los panameños, ya que nunca en la historia se han enfrentado previamente en el equipo mayor, ya sea en duelo oficial u amistoso.

Eliminatorias: Alineaciones Surinam-Panamá

Ya está todo preparado para que Surinam reciba a Panamá en el inicio de la recta final de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Si no puede ver el Minuto a Minuto – Darle Click Aquí

6:29 PM
04/09/2025

Minuto 98

final del partido, 0-0

6:29 PM
04/09/2025

Minuto 97

Surinam amenaza, pero no corre con suerte llegando al final del partido.

6:28 PM
04/09/2025

Minuto 96

Panamá lo intenta, pero no logra anotar

6:22 PM
04/09/2025

Minuto 90

Agregan seis minutos al partido, continúa 0-0

6:20 PM
04/09/2025

Minuto 88

Directo a las manos del portero de Surinam. Ha sido figura para su equipo.

6:18 PM
04/09/2025

¡Casi llega el gol!

Fajardo casi logra la primera anotación para Panamá ante Surinam

6:14 PM
04/09/2025

83'

Davis ejecuta la falta, pero se estrella en la barrera

6:12 PM
04/09/2025

81'

Cambio en Panamá. Sale Gutiérrez y entra Davis

6:12 PM
04/09/2025

80'

¡Tiro libre peligroso para Panamá!

6:08 PM
04/09/2025

76'

¡Se salva Panamá!

Contrataque de Panamá y salva Mosquera en el mano a mano. Segundo remate de Surinam y la salva sobre la línea Andrade con la cabeza.

6:03 PM
04/09/2025

71'

¡OTRA VEZ PANAMÁ! ¡SE SALVA SURINAM!

Jugada de laboratorio desde el tiro de esquina. Centro de Carrasquilla, se la ceden a Andrade, quien tan solo tuvo que tocarla, pero el balón se marchó por encima del travesaño.

6:02 PM
04/09/2025

70'

Cambios en Panamá. Salen Waterman y José Luis Rodríguez. Entran Bárcenas y Fajardo

6:01 PM
04/09/2025

69'

¡Poste de Panamá! ¡No puede Ismael!

Pase de la vida de Carrasquilla por derecha, remató Ismael Díaz y con la portería vacía la estrella en el poste.

5:59 PM
04/09/2025

67'

¡Se anima Panamá!

Primer disparo de Harvey a portería y gana un tiro de esquina para Panamá.

5:55 PM
04/09/2025

63'

Primer cambio en Panamá. Sale Martínez y entra Carlos Harvey

5:52 PM
04/09/2025

61'

Amonestación para Martínez por una falta táctica

5:49 PM
04/09/2025

58'

¡No llegó Waterman!

Centro por derecha de Murillo para Waterman, pero no logró conectar el delantero panameño.

5:46 PM
04/09/2025

54'

¡Poste de Surinam!

Jugada por derecha que terminó definiendo van Gelderen y se estrella en el travesaño.

5:42 PM
04/09/2025

48'

Ejecutó Murillo, pero el disparo se estrella en la barrera. Tiro de esquina para Panamá

5:40 PM
04/09/2025

47'

¡Falta peligrosa para Panamá y es amonestado Klas!

5:36 PM
04/09/2025

45'

¡Inicia la segunda parte!

5:21 PM
04/09/2025

45'

¡Finaliza el primer tiempo! Empate 0-0 entre Surinam y Panamá

5:20 PM
04/09/2025

45'

¡Un minuto de agregado!

5:20 PM
04/09/2025

43'

¡Error en defensa de Panamá y perdona Surinam!

Mala salida de Escobar y termina regalando la jugada a Surinam. Para fortuna de los panameños, el pase de Jubitana no llega a Kerk y se salva Panamá.

5:15 PM
04/09/2025

39'

Probó Escobar, pero salió desviada

Jugada prefabricada. Juegan en corto para Escobar, sin embargo su intento desde fuera del área salió totalmente desviado.

5:13 PM
04/09/2025

37'

¡Tiro libre peligroso para Panamá!

5:06 PM
04/09/2025

30'

¡Poste de Murillo!

Jugada de laboratorio de los panameños que termino rematando Murillo. Buscó el palo del portero, sin embargo se estrelló en el poste.

5:04 PM
04/09/2025

29'

 

Tiro de esquina a favor de Panamá

5:01 PM
04/09/2025

26'

 

Lo siguen intentando Panamá, sin embargo Surinam cierra bien los espacios por dentro

4:55 PM
04/09/2025

20'

 

¡Cerca Gutiérrez!

Pase para Waterman, quien cede como poste para Gutiérrez, quien le estaba haciendo la pasada por izquierda, dispara de primera pero salió desviada por poco.

4:51 PM
04/09/2025

11'

Se reanudan las acciones

4:50 PM
04/09/2025

10'

Juego detenido por atención médica a Jubita de Surinam

4:47 PM
04/09/2025

10'

¡Cerca Carrasquilla!

Llegó el primer remate de Panamá por medio del Coco Carrasquilla. Engachó con la pierna derecha y fuera del área disparo con la zurda, sin embargo la atajó Vaessen.

4:45 PM
04/09/2025

9'

¡Otra vez cerca Surinam!

Descolgada de Kerk, pone el pase raso para Margaret en el área penal, pero este último la envió lejos. Otra oportunidad peligrosa para los locales.

4:42 PM
04/09/2025

6'

Presión alta de Surinam

El equipo local se ha empeñado a intentar frustrar la salida desde atrás de Panamá, sin embargo los panameños han logrado salir de manera limpia con el esférico.

4:38 PM
04/09/2025

2'

¡Primer ataque de Surinam!

Desplegada ofensiva de van der Kust, pase de la vida para Kerk, quien la envió desviado por encima del travesaño.

4:35 PM
04/09/2025

1'

¡Inicia el partido!

4:31 PM
04/09/2025

¡Ya suenan los himnos nacionales de Panamá y Surinam en el Dr. Franklin Essed Stadium!

4:28 PM
04/09/2025

Primer partido oficial en la historia entre Panamá y Surinam

Esta será la primera vez en toda la historia en que ambos equipos se enfrenten en un partido oficial. Tampoco antes se habían visto las caras en un partido oficial y tan solo equipos juveniles o de futsal se han enfrentado entre sí.

De hecho, durante los clasificatorios olímpicos en las décadas de 1960 y 1970 si se encontraron, pero estos no se contabilizan como duelos en equipo mayor.

4:24 PM
04/09/2025

¡Equipo confirmado de Surinam!

Finalmente una de las estrellas del equipo, Sheraldo Becker se ha quedado en el banquillo.

¡11 titular de Surinam!

Etienne Vaessen; Liam Van Gelderen, Radinio Balker, Leo Abena, Djevencio Van Der Kust, Sahquille Pinas; Dhorso Klass, Denzel Jubitana, Kenneth Paal; Gyrano Kerk y Richonell Margaret.

4:24 PM
04/09/2025

¡Tenemos equipos titulares!

A pocos minutos del encuentro, ambos conjuntos han definidos los 11 titulares para cada uno.

Thomas Christiansen ha decidido poner de delantero a Cecilio Waterman, mientras que Edgardo Fariña se ha quedado en la grada.

¡11 titular de Panamá!

Orlando Mosquera; Fidel Escobar, Andrés Andrade, Michael Murillo, Jorge Gutiérrez, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

 

4:22 PM
04/09/2025

¡Panamá visita a Surinam por ese boleto a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026!

Bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá, en la que les llevaremos todas las incidencias del encuentro entre Surinam y Panamá.

VIDEOS
Lo Nuevo