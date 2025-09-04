  1. Inicio
Redacción
  • 04/09/2025 12:42
Video: Diputado Richards cuestiona a la ATP el uso de fondos estatales para Premios Juventud

ATP: Autoridad de Turismo de Panamá
Premios Juventud 2025
La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida de 5 millones de dólares para firmar el convenio con Televisa-Univisión para la celebración de los Premios Juventud en la ciudad de Panamá.
