Video: Diputado Richards cuestiona a la ATP el uso de fondos estatales para Premios Juventud

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida de 5 millones de dólares para firmar el convenio con Televisa-Univisión para la celebración de los Premios Juventud en la ciudad de Panamá.