jueves 04 septiembre 2025
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Eliminatorias Mundialistas
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Redacción
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Redacción
04/09/2025 12:42
Videos
Video: Diputado Richards cuestiona a la ATP el uso de fondos estatales para Premios Juventud
ATP: Autoridad de Turismo de Panamá
Premios Juventud 2025
La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida de 5 millones de dólares para firmar el convenio con Televisa-Univisión para la celebración de los Premios Juventud en la ciudad de Panamá.
Otros videos
Video: Panamá y Japón fortalecen lazos con acuerdos clave
Videos
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de gobierno este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
(
Palacio de Miraflores / EFE
)
Video: Maduro dice que EEUU se despliega cerca de Venezuela porque quiere sus riquezas naturales
Videos
Fotografía que muestra un metrobús del Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos
(
Carlos Lemos / EFE
)
Video: MiBus licita $9.6 millones para 60 nuevos buses
Videos
1
Estados Unidos impone restricciones de visa a centroamericanos
2
Confirman aprehensión provisional de 14 fincas vinculadas a Suntracs en Bocas del Toro
3
Corte Suprema no admite denuncia de Betserai Richards contra Jairo Salazar
4
Eliminatorias: España demostró su poderío ante Bulgaria
5
Polémica por ley contra ‘botellas’, Luis Eduardo Camacho le responde al Procurador
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra ciudadanos centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino.
(
Shutterstock
)
Estados Unidos impone restricciones de visa a centroamericanos
Mundo
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la denuncia penal presentada por el diputado Betserai Richards.
(
Corte Suprema
)
Corte Suprema no admite denuncia de Betserai Richards contra Jairo Salazar
Nacional