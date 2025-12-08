Agenda en Noruega: Mulino participará en el Nobel y sostendrá reuniones con el rey Harald V y el primer ministro

El presidente José Raúl Mulino arribó este lunes 8 de diciembre a la ciudad de Oslo, Noruega, donde participará en los actos oficiales por la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, prevista para este miércoles 10 de diciembre.

Como parte de la agenda diplomática, Mulino será recibido por el rey Harald V, en una audiencia conjunta junto a los demás mandatarios latinoamericanos que también acompañan a Machado en este reconocimiento internacional: Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

Además del acto central del Nobel, el presidente panameño sostendrá el miércoles una reunión bilateral con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Panamá y Noruega.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller panameño, Javier Martínez Acha, quienes también participarán en las actividades oficiales programadas en la capital noruega.