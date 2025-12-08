Agenda en Noruega: Mulino participará en el Nobel y sostendrá reuniones con el rey Harald V y el primer ministro

El presidente <b>José Raúl Mulino</b> arribó este lunes 8 de diciembre a la ciudad de <b>Oslo, Noruega</b>, donde participará en los actos oficiales por la entrega del <b>Premio Nobel de la Paz</b> a la dirigente venezolana <b>María Corina Machado</b>, prevista para este miércoles 10 de diciembre.Como parte de la agenda diplomática, Mulino será recibido por el <b>rey Harald V</b>, en una audiencia conjunta junto a los demás mandatarios latinoamericanos que también acompañan a Machado en este reconocimiento internacional: <b>Daniel Noboa</b> (Ecuador), <b>Santiago Peña</b> (Paraguay) y <b>Javier Milei</b> (Argentina).Además del acto central del Nobel, el presidente panameño sostendrá el miércoles una <b>reunión bilateral</b> con el primer ministro noruego, <b>Jonas Gahr Store</b>, con el objetivo de <b>fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales</b> entre Panamá y Noruega.Mulino viajó acompañado por la primera dama, <b>Maricel Cohen de Mulino</b>, y el canciller panameño, <b>Javier Martínez Acha</b>, quienes también participarán en las actividades oficiales programadas en la capital noruega.