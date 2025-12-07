  1. Inicio
PANAMÁ

¡Éxito panameño en Iberescena! Conoce los cinco proyectos que brillan en la convocatoria 2025/2026

El talento escénico panameño brilló en IBERESCENA.
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/12/2025 15:47
El talento escénico panameño brilló en Iberescena, con cinco proyectos elegidos entre cientos de postulaciones regionales.

Cinco proyectos panameños fueron seleccionados como ganadores del prestigioso Fondo Iberescena 2025/2026, consolidando la calidad y la proyección internacional de las artes escénicas del país.

La convocatoria, abierta del 22 de mayo al 24 de julio de este año, recibió 797 postulaciones de 17 países miembros, lo que subraya la competitividad de las propuestas presentadas.

Proyectos panameños destacan en las líneas de Coproducción y Festivales de IBERESCENA

En la línea de Coproducción de Espectáculos, fueron seleccionados los proyectos “Desautomático”, de la Fundación Gramo Danse, y “Geometría de lo invisible”, de Tribu Performance INC.

Por su parte, en la línea de Programación de Festivales y Espacios Escénicos, resultaron elegidas tres plataformas culturales panameñas: “La 15.ª edición del Festival Prisma”, organizado por la Fundación Prisma Danza; “El Ancla Festival de Danza Contemporánea de Colón”, impulsado por Aixa Góndola Vargas; y “El primer Festival Internacional de Circo de Panamá”, desarrollado por Ssamer Entertainment Corp.

