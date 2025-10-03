Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 3 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este viernes 3 de octubre un aviso de vigilancia por lluvias significativas que se mantiene vigente.

La meteoróloga del Imhpa Julissa Rivera destacó que las condiciones inestables en el país se deben a la influencia de la zona de convergencia intertropical, un sistema de baja presión, y una vaguada al norte de Panamá.

De acuerdo con Rivera, esos sistemas favorecen el constante aporte de humedad desde la costa del océano Pacífico.

Pronóstico para el 3 de octubre:

En la mañana: Se esperan aguaceros aislados a dispersos con actividad eléctrica en las zonas marítimas de ambas vertientes, en regiones del Mar Caribe, y en sectores de Chiriquí, sur de Veraguas, Los Santos, Panamá y Darién.

En la tarde: La intensidad de las lluvias aumentará. Se prevén aguaceros entre moderados a fuertes con actividad eléctrica en la región occidental y central del país, sectores montañosos de Panamá Oeste, Colón, y algunas regiones de Darién.

En la noche: Se mantendrán las lluvias aisladas en la región Occidental, provincias centrales, Colón y Guna Yala.