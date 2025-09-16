Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 16 de septiembre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre.Según el pronóstico elaborado por Julissa Rivera, del Imhpa, se espera abundante nubosidad con aguaceros aislados entre moderados a fuertes, algunos con actividad eléctrica.La zona de convergencia intertropical se mantiene con actividad sobre el territorio nacional en conjunto con vaguadas generando nubosidades y tormentas. La onda tropical No. 30 ha ido avanzando y ya se ubica sobre Colombia, se espera que en las próximas horas llegué a Panamá.El Imhpa mantiene <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/aviso-de-vigilancia-en-panama-preparese-para-lluvias-y-tormentas-intensas-PG16017811" target="_blank">activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas</a></b>, el cual estará vigente hasta las 11:59 p.m. del jueves 18 de septiembre.<b>Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 15 de septiembre</b><b>- Para horas de la mañana: </b>Se espera se mantengan las lluvias entre aisladas y dispersas con actividad eléctrica. <b>- Para la tarde: </b>Aguaceros entre moderados a fuertes con actividad eléctrica en la vertiente del Pacífico y sectores de Colón. Además de lluvias un poco más aislados en la vertiente del Caribe.<b>- Para la noche:</b> Lluvias de variada intensidad en la región central y occidental de la vertiente Caribe y sectores marítimos del Pacífico.