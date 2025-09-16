Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 16 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Julissa Rivera, del Imhpa, se espera abundante nubosidad con aguaceros aislados entre moderados a fuertes, algunos con actividad eléctrica.

La zona de convergencia intertropical se mantiene con actividad sobre el territorio nacional en conjunto con vaguadas generando nubosidades y tormentas. La onda tropical No. 30 ha ido avanzando y ya se ubica sobre Colombia, se espera que en las próximas horas llegué a Panamá.

El Imhpa mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, el cual estará vigente hasta las 11:59 p.m. del jueves 18 de septiembre.

Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 15 de septiembre

- Para horas de la mañana: Se espera se mantengan las lluvias entre aisladas y dispersas con actividad eléctrica.

- Para la tarde: Aguaceros entre moderados a fuertes con actividad eléctrica en la vertiente del Pacífico y sectores de Colón. Además de lluvias un poco más aislados en la vertiente del Caribe.

- Para la noche: Lluvias de variada intensidad en la región central y occidental de la vertiente Caribe y sectores marítimos del Pacífico.