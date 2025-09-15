Aviso de vigilancia en Panamá: Prepárese para lluvias y tormentas intensas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Significativas que estará vigente desde las 5:00 a.m. del lunes 15 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del jueves 18 de septiembre.

Este llamado de atención se debe al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), un sistema de bajas presiones y la incursión de la onda tropical #30, que juntos generarán una atmósfera inestable en todo el territorio panameño.

Estas son las zonas bajo alerta por este aviso de vigilancia

Bocas del Toro

Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Los Santos

Coclé

Colón

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Emberá-Sambú

Emberá-Cémaco

Guna Yala

Clima en Panamá durante el aviso de vigilancia

El pronóstico indica acumulados de lluvia diarios entre 50 y 120 milímetros, con eventos puntuales que podrían superar estas cifras. Las precipitaciones más intensas se esperan en las provincias y comarcas en “rojo”, especialmente durante los días 16, 17 y 18 de septiembre.

Las autoridades advierten que estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones, calles anegadas y el aumento del nivel de los ríos.

Se recomienda a la población en las áreas afectadas tomar las precauciones necesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La colaboración ciudadana es clave para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.