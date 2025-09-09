Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 9 de septiembre

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) </a>emitió un informe sobre las condiciones climáticas esperadas para este martes 9 de septiembre, en el que se destaca que la zona de convergencia intertropical se mantiene sobre el país, aunque con baja actividad, lo que generará chubascos aislados, especialmente en zonas marítimas.<b>Pronóstico del día:</b><b>En la mañana:</b> Se prevén aguaceros aislados en las áreas marítimas. También se esperan lluvias aisladas en la comarca Guna Yala y en la provincia de Bocas del Toro.<b>En la tarde:</b> Las condiciones empeorarán con aguaceros dispersos, que podrían ser de moderados a fuertes y estar acompañados de actividad eléctrica. Esto afectará principalmente a la Cordillera Central y las provincias de Chiriquí y Veraguas. Además, se esperan aguaceros aislados, pero puntualmente fuertes, en las zonas montañosas del resto del país.<b>En la noche:</b> Se pronostican lluvias aisladas en los sectores marítimos y en la región oriental del país. Hacia la noche, hay probabilidad de chubascos en Panamá Oeste y en la costa debajo de la provincia de Colón.<b>Temperaturas y condiciones marítimas:</b>Las temperaturas máximas estarán entre 22 °C y 25 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 29 °C y 32 °C.El índice de radiación ultravioleta será muy alto a extremo en todo el país, por lo que se recomienda tomar precauciones.Las condiciones marítimas son generalmente favorables en ambos litorales panameños. Sin embargo, se aconseja precaución en el Pacífico debido a la 'posibilidad de corrientes de resaca', en el Imhpa.