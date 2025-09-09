Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 9 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un informe sobre las condiciones climáticas esperadas para este martes 9 de septiembre, en el que se destaca que la zona de convergencia intertropical se mantiene sobre el país, aunque con baja actividad, lo que generará chubascos aislados, especialmente en zonas marítimas.

Pronóstico del día:

En la mañana: Se prevén aguaceros aislados en las áreas marítimas. También se esperan lluvias aisladas en la comarca Guna Yala y en la provincia de Bocas del Toro.

En la tarde: Las condiciones empeorarán con aguaceros dispersos, que podrían ser de moderados a fuertes y estar acompañados de actividad eléctrica.

Esto afectará principalmente a la Cordillera Central y las provincias de Chiriquí y Veraguas.

Además, se esperan aguaceros aislados, pero puntualmente fuertes, en las zonas montañosas del resto del país.

En la noche: Se pronostican lluvias aisladas en los sectores marítimos y en la región oriental del país.

Hacia la noche, hay probabilidad de chubascos en Panamá Oeste y en la costa debajo de la provincia de Colón.

Temperaturas y condiciones marítimas:

Las temperaturas máximas estarán entre 22 °C y 25 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 29 °C y 32 °C.

El índice de radiación ultravioleta será muy alto a extremo en todo el país, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las condiciones marítimas son generalmente favorables en ambos litorales panameños. Sin embargo, se aconseja precaución en el Pacífico debido a la “posibilidad de corrientes de resaca”, en el Imhpa.