Panamá llama a la calma tras ataque de Israel contra Hamás en Catar

Tras el ataque del ejército israelí a edificios ligados a miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás, en Doha, la Embajada de Panamá en Catar exhortó a los panameños en el área a “mantener la calma y la serenidad” a la par de mantenerse informados mediante los canales oficiales.

“En estos momentos las autoridades locales se encuentran tomando las medidas respectivas para garantizar la seguridad de los nacionales y residentes en el país”, señala el comunicado.

El portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, cuestionó el actuar de Israel mediante su cuenta de X. “El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha”, sentenció.

La milicia israelí aseguró que apuntó contra líderes de Hamás este martes, después de que periodistas de AFP en Doha reportaran explosiones y humaredas en la capital catarí, donde el movimiento islamista palestino tiene su oficina política.

“El [ejército israelí] y la [agencia de seguridad israelí] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamás”, indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.