Video: Juan Diego Reyna: ‘La marca Panamá es nuestra reputación’

Adolfo Berríos Riaño
Dayana Navarro
09/09/2025 10:47
Videos
Video: Juan Diego Reyna: 'La marca Panamá es nuestra reputación'
Sector Marítimo
El nuevo presidente de la Asociación de Armadores Panameños reflexiona sobre las oportunidades y retos del sector marítimo
Productores de arroz exigen reglamentación del subsidio de $7.50
Comisión de Presupuesto cuestiona a la CSS por descartar proyecto de policlínica en Bocas del Toro
Casa Blanca evita aclarar si Trump planea atacar a Venezuela: 'ya verán'
Juez relator declara a Jair Bolsonaro culpable de atentar contra el régimen democrático
Eliminatorias: ¿Cuántos puntos debe hacer Panamá para clasificar al Mundial 2026?
Con un 2025 de mayores movimientos legales, Merino expresó que Moodys Raiting se encuentra monitoreando la implementación de la agenda de reformas de la Caja de Seguro Social.
(
Lourdes García | La Estrella de Panamá
)
Panamá está al borde de perder su perfil crediticio, advierte Moody's Raiting
Economía
Leavitt afirmó que el núcleo del mensaje de Trump y lo que la actual administración cree es que el régimen de Venezuela es 'ilegítimo'.
(
SAUL LOEB /| AFP
)
Casa Blanca evita aclarar si Trump planea atacar a Venezuela: 'ya verán'
Mundo