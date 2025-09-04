Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 4 de septiembre

Panamá experimentará aguaceros dispersos entre moderados a fuertes, con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, así lo indicó la meteoróloga <b>Julissa Rivera, </b>del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).</b>Rivera indicó que la zona de <b>convergencia intertropical </b>se encuentra al<b> norte del país </b>y se espera que produzca lluvias y tormentas en el sector marítimo, con incursiones en tierra firme durante la madrugada.En la <b>mañana</b>, se prevén aguaceros aislados con <b>actividad eléctrica </b>en las zonas marítimas incursionando en <b>sector caribeño, </b>la región oriental del <b>Pacífico, Los Santos y el sur de Veraguas.</b>Para la tarde, se tienen contemplados aguaceros dispersos, entre moderados a fuertes con actividad eléctrica en <b>Darién </b>y la región <b>Central del país. </b>El resto del país experimentará aguaceros aislados con actividad eléctrica.Durante la noche, se tiene previsto el desarrollo de lluvias aisladas en la región o<b>ccidental </b>del país, a la par de aguaceros dispersos con actividad eléctrica en zonas marítimas.Las temperaturas máximas rondarán los<b> 26 °C en la cordillera central. </b>Mientras que, en el resto del país rondará los <b>31 °C.</b> Los índices máximos de radiación ultravioleta serán entre moderados y altos en la<b> región oriental del Pacífico, </b>sectores de la península de <b>Azuero </b>y centro de la <b>vertiente del Caribe.</b> El resto del país estará muy alto.Las condiciones marítimas son favorables para la navegación en ambos países, con una alerta moderada en el <b>Pacífico </b>por el aumento del oleaje.