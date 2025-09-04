Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 4 de septiembre

Panamá experimentará aguaceros dispersos entre moderados a fuertes, con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, así lo indicó la meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Rivera indicó que la zona de convergencia intertropical se encuentra al norte del país y se espera que produzca lluvias y tormentas en el sector marítimo, con incursiones en tierra firme durante la madrugada.

En la mañana, se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en las zonas marítimas incursionando en sector caribeño, la región oriental del Pacífico, Los Santos y el sur de Veraguas.

Para la tarde, se tienen contemplados aguaceros dispersos, entre moderados a fuertes con actividad eléctrica en Darién y la región Central del país. El resto del país experimentará aguaceros aislados con actividad eléctrica.

Durante la noche, se tiene previsto el desarrollo de lluvias aisladas en la región occidental del país, a la par de aguaceros dispersos con actividad eléctrica en zonas marítimas.

Las temperaturas máximas rondarán los 26 °C en la cordillera central. Mientras que, en el resto del país rondará los 31 °C. Los índices máximos de radiación ultravioleta serán entre moderados y altos en la región oriental del Pacífico, sectores de la península de Azuero y centro de la vertiente del Caribe. El resto del país estará muy alto.

Las condiciones marítimas son favorables para la navegación en ambos países, con una alerta moderada en el Pacífico por el aumento del oleaje.