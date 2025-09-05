Línea 3 del Metro: Anuncian cierres en la vía Panamericana, ¿desde cuándo y cuánto durarán?

Desde este viernes 5 de septiembre, el <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b> aplicará cierres en la Vía Panamericana debido a trabajos para la construcción de la <b><a href="/tag/-/meta/linea-3-del-metro">Línea 3</a>.</b>A través de redes sociales, el Metro de Panamá adelantó los cierres que se desarrollarán a la altura de Panamá Pacífico y Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján. Estos cierres iniciarán desde las 9:00 p.m. de hoy viernes 5 de septiembre al sábado 6 a las 3:00 a.m. Rutas alternas para los conductores son las siguientes:- <b>Hacia Panamá Centro:</b> Los que se dirigen hacia Panamá Centro estarán habilitados tres de los nuevos carriles de la Carretera Roberto F. Chiari.- <b>Panamá Pacífico: </b>Quienes se dirijan hacia Panamá Pacífico desde La Chorrera, deberán ingresar por el nuevo ramal que dirige hacia Panamá Pacífico. (Flechas en verde)<b>Construcción de la estación Nuevo Chorrillo impactará por seis meses movilidad en el área</b>Además, el Metro de Panamá detalló que se activarán cambios en el paso peatonal debido a la construcción de estación Nuevo Chorrillo.Estos cambios también comenzarán desde este viernes 5 de septiembre y se extenderán por un periodo de seis meses. <b>Ajustes temporales en el paso peatonal en dirección a Panamá Centro</b>- Se cerrará temporalmente un tramo del paso peatonal hacia el centro de la ciudad (ver área roja).- Se habilitó un nuevo paso peatonal con señalización y medidas de seguridad (zona negra con blanca).- Las paradas se mantienen en sus ubicaciones habituales.- Se conservarán los dos carriles viales por sentido, sin afectación al tráfico vehicular.