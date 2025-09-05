Línea 3 del Metro: Anuncian cierres en la vía Panamericana, ¿desde cuándo y cuánto durarán?

Desde este viernes 5 de septiembre, el Metro de Panamá aplicará cierres en la Vía Panamericana debido a trabajos para la construcción de la Línea 3.

A través de redes sociales, el Metro de Panamá adelantó los cierres que se desarrollarán a la altura de Panamá Pacífico y Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján. Estos cierres iniciarán desde las 9:00 p.m. de hoy viernes 5 de septiembre al sábado 6 a las 3:00 a.m.

Rutas alternas para los conductores son las siguientes:

- Hacia Panamá Centro: Los que se dirigen hacia Panamá Centro estarán habilitados tres de los nuevos carriles de la Carretera Roberto F. Chiari.

- Panamá Pacífico: Quienes se dirijan hacia Panamá Pacífico desde La Chorrera, deberán ingresar por el nuevo ramal que dirige hacia Panamá Pacífico. (Flechas en verde)

Construcción de la estación Nuevo Chorrillo impactará por seis meses movilidad en el área

Además, el Metro de Panamá detalló que se activarán cambios en el paso peatonal debido a la construcción de estación Nuevo Chorrillo.

Estos cambios también comenzarán desde este viernes 5 de septiembre y se extenderán por un periodo de seis meses.

Ajustes temporales en el paso peatonal en dirección a Panamá Centro

- Se cerrará temporalmente un tramo del paso peatonal hacia el centro de la ciudad (ver área roja).

- Se habilitó un nuevo paso peatonal con señalización y medidas de seguridad (zona negra con blanca).

- Las paradas se mantienen en sus ubicaciones habituales.

- Se conservarán los dos carriles viales por sentido, sin afectación al tráfico vehicular.