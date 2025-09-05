Trump autoriza al Pentágono a actuar contra aeronaves venezolanas y alerta sobre Tren de Aragua: ‘Seremos muy enérgicos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó al Pentágono a interceptar o derribar aeronaves venezolanas que se acerquen “peligrosamente” al despliegue militar estadounidense en el Caribe y advirtió sobre la presencia del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y la entrada de drogas y tráfico de personas desde Venezuela, este viernes, durante la firma de una orden que cambia el nombre del Departamento de Defensa por “Departamento de Guerra”.

“No queremos que vengan drogas de Venezuela, no queremos tráfico de personas ni que descarguen sus prisioneros en este país. Seremos muy enérgicos en eso”, aseguró Trump, quien señaló que las autoridades estadounidenses ya identifican a los integrantes del grupo.

“Sabemos exactamente a quienes estamos buscando, hay 11 mil asesinos que entraron a nuestro país”, agregó.

El cambio de nombre del Departamento de Defensa, explicó Trump, busca reforzar la “intencionalidad detrás del uso de la fuerza” y garantizar que la nación esté preparada para enfrentar amenazas externas, incluyendo la de grupos criminales transnacionales.

Asimismo, habló sobre el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Venezuela, categorizándolo como una “acción enérgica contra las drogas”.

También respondió a las palabras de Nicolás Maduro, quien alega que Trump desea cambiar el régimen del país sudamericano. El presidente estadounidense señaló que ese no es el caso, sin embargo, argumentó las pasadas elecciones venezolanas fueron “muy extrañas”.

“Solo puedo decirle que miles de millones de dólares de droga llegan a nuestro país desde Venezuela”, explicó.

Pete Hegseth, colaborador del expresidente, añadió que el Departamento de Guerra tendrá un enfoque ofensivo y formará “guerreros” con “máximo poder letal”, enviando un mensaje de fuerza y seguridad a nivel nacional e internacional.

Trump concluyó afirmando que Estados Unidos cuenta con “el mejor equipo y los mejores soldados del mundo” para enfrentar los desafíos de seguridad, incluyendo los relacionados con Venezuela y el Tren de Aragua.