Trump autoriza al Pentágono a actuar contra aeronaves venezolanas y alerta sobre Tren de Aragua: ‘Seremos muy enérgicos’

El presidente de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, autorizó al <b><a href="/tag/-/meta/pentagono">Pentágono </a></b>a <b>interceptar o derribar aeronaves venezolanas que se acerquen 'peligrosamente' al despliegue militar estadounidense</b> en el Caribe y advirtió sobre la presencia del grupo criminal venezolano<b> Tren de Aragua </b>y la <b>entrada de drogas y tráfico de personas desde Venezuela</b>, este viernes, durante la <b>firma de una orden que cambia el nombre del <a href="/tag/-/meta/departamento-de-defensa">Departamento de Defensa</a> por 'Departamento de Guerra'</b>.<i>'No queremos que vengan drogas de Venezuela, no queremos tráfico de personas ni que descarguen sus prisioneros en este país. Seremos muy enérgicos en eso'</i>, aseguró Trump, quien señaló que las autoridades estadounidenses ya identifican a los integrantes del grupo. <i>'Sabemos exactamente a quienes estamos buscando, hay 11 mil asesinos que entraron a nuestro país'</i>, agregó.El cambio de nombre del Departamento de Defensa, explicó Trump, busca reforzar la <i>'intencionalidad detrás del uso de la fuerza'</i> y <b>garantizar que la nación esté preparada para enfrentar amenazas externas, incluyendo la de grupos criminales transnacionales</b>.Asimismo, habló <b>sobre el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Venezuela</b>, categorizándolo como una <i>'acción enérgica contra las drogas'</i>. También respondió a las palabras de <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>, quien alega que Trump desea cambiar el régimen del país sudamericano. <i>El presidente estadounidense señaló que ese no es el caso</i>, sin embargo, argumentó las pasadas elecciones venezolanas fueron <i>'muy extrañas'</i>.<i>'Solo puedo decirle que miles de millones de dólares de droga llegan a nuestro país desde Venezuela'</i>, explicó.<b><a href="/tag/-/meta/pete-hegseth">Pete Hegseth</a></b>, colaborador del expresidente, añadió que el Departamento de Guerra <b>tendrá un enfoque ofensivo</b> y formará <i>'guerreros' </i>con<i> 'máximo poder letal'</i>, enviando un mensaje de fuerza y seguridad a nivel nacional e internacional.Trump concluyó afirmando que Estados Unidos cuenta con <i>'el mejor equipo y los mejores soldados del mundo' </i><b>para enfrentar los desafíos de seguridad, incluyendo los relacionados con Venezuela y el Tren de Aragua</b>.