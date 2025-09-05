Embajadas de EE.UU. y China en Panamá elevan tensión diplomática tras medidas por visas a centroamericanos

La <b><a href="/tag/-/meta/embajada-de-la-republica-popular-de-china-en-panama">embajada de la República Popular China en Panamá</a></b> reaccionó de inmediato, calificando las declaraciones como una muestra de <i>'intimidación y matonería'</i> por parte de Washington.<i>'Hemos tomado nota de la última de las tantas amenazas e intimidaciones de EE.UU. contra nacionales centroamericanos y la ‘interpretación’ de su embajador en Panamá'</i>, indicó la misión diplomática china.El comunicado defendió el liderazgo del Partido Comunista Chino, al que describió como una fuerza reconocida a nivel mundial por su aporte al desarrollo global.<i> 'Una mentira contra el PCCh seguirá siendo una mentira, aunque se repita mil veces'</i>, señaló la embajada.Asimismo, citó mensajes de respaldo de ciudadanos panameños que, según la representación diplomática, rechazan la postura de Washington y acusan a EE.UU. de ser <b>históricamente el país que más conflictos ha provocado en la región</b>.La confrontación ocurre en medio de un endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia China en América Latina.