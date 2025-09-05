Embajadas de EE.UU. y China en Panamá elevan tensión diplomática tras medidas por visas a centroamericanos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino, advirtió este viernes sobre lo que calificó como la “influencia corrupta y maligna del Partido Comunista Chino” en Centroamérica, a la que acusó de amenazar la estabilidad regional y de intentar socavar el Estado de derecho.

En ese contexto, el diplomático anunció que Washington impondrá restricciones de visa a personas centroamericanas que colaboren con el PCC en actividades que atenten contra la gobernanza y la rendición de cuentas.

“Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional en nuestra región”, subrayó Marino, reforzando el mensaje de línea dura de la Casa Blanca frente a Pekín.