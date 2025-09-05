  1. Inicio
Embajadas de EE.UU. y China en Panamá elevan tensión diplomática tras medidas por visas a centroamericanos

La embajada estadounidense advirtió sobre la injerencia del Partido Comunista Chino, mientras Pekín respondió rechazando las acusaciones y acusando a Washington de intimidación.
Por
Adriana Berna
  • 05/09/2025 18:50
El embajador estadounidense Kevin Marino advirtió que la influencia del Partido Comunista Chino amenaza la estabilidad regional.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino, advirtió este viernes sobre lo que calificó como la “influencia corrupta y maligna del Partido Comunista Chino” en Centroamérica, a la que acusó de amenazar la estabilidad regional y de intentar socavar el Estado de derecho.

En ese contexto, el diplomático anunció que Washington impondrá restricciones de visa a personas centroamericanas que colaboren con el PCC en actividades que atenten contra la gobernanza y la rendición de cuentas.

“Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional en nuestra región”, subrayó Marino, reforzando el mensaje de línea dura de la Casa Blanca frente a Pekín.

