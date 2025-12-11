‘El apoyo de Panamá ha sido extraordinario’: María Corina Machado en encuentro con Mulino en Oslo

La Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora venezolana, María Corina Machado, sostuvo en la ciudad de Oslo, Noruega, su primer encuentro de alto nivel tras casi un año en la clandestinidad.

La reunión se celebró a primeras horas de este jueves 11 de diciembre con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien Machado agradeció por ser el primer apoyo internacional que recibió en esta crisis política en Venezuela.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, Mulino se reunió con una Machado visiblemente emocionada, quien destacó el respaldo decisivo que Panamá brindó al proceso democrático venezolano.

“Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos. Empezando porque nuestras actas de las pasadas elecciones en Venezuela están en Panamá resguardadas”, expresó Machado quien llegó la madrugada de este 11 de diciembre a Oslo.

La opositora subrayó que ese gesto representa “una demostración de la confianza profunda que hay entre nuestras naciones. Es un pasado y un futuro común”.

Machado también reiteró que Mulino fue uno de los primeros líderes internacionales en ofrecerle apoyo, algo que —dijo— cobra aún más relevancia ahora que “el mundo entero” respalda su causa.

“Estamos muy agradecidos a todo el pueblo de Panamá y, por supuesto, al presidente Mulino”, afirmó.

Visiblemente animada, aseguró sentirse “muy contenta y llena de energía” y adelantó que espera reunirse nuevamente con Mulino “muy pronto en Venezuela”.

Durante el encuentro, el presidente panameño y la primera dama entregaron a Machado el vestido que utilizará en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Mulino destacó que el reconocimiento otorgado a la dirigente venezolana marca un hito para la región. “América Latina tiene un gran futuro en democracia. Aquellos países que tenemos democracia estamos haciendo un esfuerzo tremendo siempre para reforzarla. En dictadura no hay para dónde coger: es dictadura o dictadura, represión y represión”, señaló.