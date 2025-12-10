Mulino y la primera dama asisten a ceremonia privada del Premio Nobel de la Paz en Oslo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, asistieron a la ceremonia privada ofrecida en honor a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, realizada en Oslo, Noruega.

El encuentro reunió a jefes de Estado y líderes políticos de distintos países, en un espacio de carácter reservado que formó parte de las actividades paralelas a la entrega del reconocimiento internacional.

También participaron familiares y colaboradores cercanos de la galardonada, quienes acompañaron los actos vinculados a la concesión del Premio Nobel de la Paz.

La ceremonia, de carácter reservado, formó parte de la agenda organizada con motivo del Premio Nobel de la Paz y permitió el intercambio entre representantes internacionales presentes en la capital noruega para los actos vinculados a la premiación.

La presencia del mandatario y de la primera dama se dio en un contexto de amplia atención internacional en torno al reconocimiento otorgado este año a la dirigente venezolana, cuya trayectoria política ha generado respaldo y debate en distintos sectores de la comunidad internacional.