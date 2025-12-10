  1. Inicio
Mulino y la primera dama asisten a ceremonia privada del Premio Nobel de la Paz en Oslo

Por
Leiny Pérez
  • 10/12/2025 14:36
En el marco de la agenda internacional por la entrega del Premio Nobel de la Paz, el presidente José Raúl Mulino participó en un acto privado realizado en la ciudad de Oslo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, asistieron a la ceremonia privada ofrecida en honor a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, realizada en Oslo, Noruega.

El encuentro reunió a jefes de Estado y líderes políticos de distintos países, en un espacio de carácter reservado que formó parte de las actividades paralelas a la entrega del reconocimiento internacional.

También participaron familiares y colaboradores cercanos de la galardonada, quienes acompañaron los actos vinculados a la concesión del Premio Nobel de la Paz.

La ceremonia, de carácter reservado, formó parte de la agenda organizada con motivo del Premio Nobel de la Paz y permitió el intercambio entre representantes internacionales presentes en la capital noruega para los actos vinculados a la premiación.

La presencia del mandatario y de la primera dama se dio en un contexto de amplia atención internacional en torno al reconocimiento otorgado este año a la dirigente venezolana, cuya trayectoria política ha generado respaldo y debate en distintos sectores de la comunidad internacional.

