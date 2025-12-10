Hija de María Corina Machado recibirá el Nobel de la Paz 2025 en Oslo ante la ausencia de su madre

La hija del Premio Nobel de la Paz 2025 Ana Corina Sosa recibirá en Oslo el premio por su madre María Corina Machado, quien si bien no podrá asistir a la ceremonia de premiación ni a los actos posteriores del Comité Nobel, estará a lo largo del día en Oslo (Noruega), según informó el diario español ABC.

El Comité Nobel, citado por El País de Madrid, excusó la ausencia de Machado diciendo que “simplemente vive bajo la amenaza del régimen”, haciendo alusión a las dificultades logísticas que enfrentó Machado al salir de Venezuela rumbo a Noruega.

“Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo”, agregó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken citado por El País.

Entre los mandatarios latinoamericanos que han venido a arroparla están el presidente de la República José Raúl Mulino. Así como el paraguayo Santiago Peña, el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa.