Machado: ‘Estoy en camino a Oslo, pero no llegaré a tiempo para la ceremonia’

En un audio divulgado este miércoles 10 de diciembre, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó que se encuentra a salvo y que ya está en camino a Oslo, aunque no podrá llegar a tiempo para la ceremonia oficial de entrega del galardón.

La conversación, sostenida con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, revela los riesgos que enfrentó la líder opositora venezolana para salir clandestinamente de Venezuela y emprender su ruta hacia Noruega.

“Lo que tuvimos que pasar y tantas personas que arriesgaron sus vidas para que yo llegue a Oslo... Estoy muy agradecida con ellos”, expresó Machado, al explicar que vivió una situación de “peligro extremo” para concretar su desplazamiento.

Machado aseguró que este reconocimiento “significa mucho para la gente de Venezuela”, y agradeció al Comité Noruego por valorar la lucha del país por la democracia y la libertad:

“Quiero agradecer, en nombre del pueblo de Venezuela, este inmenso reconocimiento a nuestra lucha. Nos sentimos muy honrados y emocionados”.

Sin embargo, notificó con pesar que no llegará a tiempo para la ceremonia:

“Estoy muy triste y muy disculpada de decirte que no voy a poder llegar a tiempo para la ceremonia, pero voy a estar en Oslo y estoy en mi camino ahora mismo”.

La dirigente destacó que cientos de venezolanos han viajado desde distintos países para acompañar el acto en Oslo, incluyendo a su familia, a la que no ve desde hace más de dos años. Afirmó que el premio “será recibido por ellos y por todos los venezolanos”.

Machado concluyó señalando que espera reencontrarse pronto con sus hijos, su familia y los venezolanos y noruegos que han acompañado y apoyado su causa:

“Tan pronto como llegue, podré abrazar a mi familia y a tantos venezolanos y noruegos que comparten nuestra lucha”.