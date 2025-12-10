Con Venezuela confirma que Machado está a salvo y que viaja a Oslo

Con Venezuela informó la madrugada de este miércoles 10 de diciembre que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, no podrá asistir a la ceremonia de entrega del galardón ni a los eventos previstos para la jornada, pero aseguró que la líder opositora venezolana se encuentra a salvo y que sí estará presente en la ciudad de Oslo.

En un comunicado difundido en sus redes, el Comando ConVzla afirmó que Machado “ha hecho todo lo que estaba en su mano para venir a la ceremonia”, subrayando que su desplazamiento implicaba un viaje en una situación de peligro extremo debido al clima de persecución política que enfrenta en Venezuela.

Pese a los obstáculos, la organización destacó su satisfacción por confirmar que la dirigente podrá desplazarse a la capital noruega. “Estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, señaló el comunicado.

La ausencia de Machado en la ceremonia había sido previamente confirmada por el Comité Noruego del Nobel, que atribuyó la situación a razones de seguridad y logística.

Su llegada a Oslo en las próximas horas mantiene la expectativa sobre su participación en el resto de la agenda oficial vinculada al premio.

Más temprano Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, ignora el paradero de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien finalmente no asistirá a la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo.

Igualmente, el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, confirmó que la ausencia de Machado en el acto principal es ya “oficial”.

Según Frydnes, la decisión se debe a motivos de seguridad y logística, en medio del complejo contexto político que enfrenta Venezuela y las restricciones que ha denunciado Machado.

A pesar de la ausencia en la ceremonia central, el presidente del Comité expresó que mantienen la esperanza de que Machado pueda incorporarse a otras actividades de la agenda oficial del Nobel en Oslo. “Somos optimistas”, respondió al ser consultado sobre si esperan que participe en el resto de los eventos.