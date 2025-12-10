Noruega agradece apoyo de Panamá en control de buques petroleros y anuncia interés en invertir en el país

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo este miércoles 10 de diciembre un encuentro con su homólogo noruego, Espen Barth Eide, donde se destacó la cooperación entre ambos países en materia de seguridad marítima, diplomacia multilateral y desarrollo sostenible.

Durante la reunión, Eide expresó su agradecimiento a Panamá por el apoyo en la regulación y control de los buques que trasiegan petróleo, un tema de creciente relevancia global por su impacto en la seguridad marítima y el medio ambiente.

Eide también reconoció el respaldo panameño a las iniciativas impulsadas en Naciones Unidas orientadas a la preservación de la paz y el fortalecimiento del orden internacional.

El ministro noruego celebró además la visita del presidente José Raúl Mulino a Oslo, con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado.

Según Eide, la presencia del mandatario panameño representa una señal clara del compromiso de Panamá con la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional.

Martínez-Acha y Eide coincidieron en la importancia de avanzar en políticas de protección ambiental, cuidado de los océanos y promoción de un crecimiento económico sostenible, ámbitos donde ambos países mantienen agendas alineadas.

Durante el encuentro, el canciller noruego anunció además el interés de su país en fortalecer los vínculos de inversión con Panamá, tanto en proyectos públicos como en iniciativas relacionadas con el Canal de Panamá.

Este acercamiento incluirá la participación de Noruega en el Foro Económico de Panamá, previsto para enero de 2026.

Igualmente, a los actos conmemorativos del bicentenario del Congreso Anfictiónico y en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Panamá.